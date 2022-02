La Regina dà il via ai festeggiamenti per il Giubileo (con un abito usato!)

Il giubileo di Platino della Regina Elisabetta è ufficialmente cominciato, tra tagli di torte, fotografie e regali dei bambini!

Si tratta di una ricorrenza unica nella storia del Regno Unito perché nessun monarca prima di Elisabetta aveva tagliato il nastro dei 70 anni sul trono. Per questo motivo, soprattutto considerando che sarà quasi sicuramente l’ultimo giubileo di Sua Maestà, lo staff di palazzo ha messo a punto una serie di festeggiamenti in grande stile.

Tra le sovrane più amate della storia, e sicuramente la più amata del Regno Unito, la Regina Elisabetta ha cominciato ufficialmente il proprio regno il 6 Febbraio 1952. Quel giorno l’amatissimo padre di Elisabetta, Re Giorgio VI, morì di tumore ai polmoni nella residenza privata di Sandringham.

Proprio a Sandringham Elisabetta si rifugia ogni anno (Covid permettendo) per celebrare il ricordo di suo padre insieme a tutta la sua famiglia.

Non è affatto un caso, quindi, se le celebrazioni del 70° anniversario dell’incoronazione sono cominciate proprio nella residenza di campagna in cui avvenne simbolicamente il passaggio di consegne dal Re alla futura Regina.

I festeggiamenti del Giubileo di Platino della Regina sono cominciati: cos’è successo finora?

Nel corso di un Regno così lungo Elisabetta ha incontrato un numero impressionante di capi di governo e di celebrità.

A partire dal suo matrimonio, durato felicemente per ben 70 anni, la Regina ha incontrato ben 14 Presidenti Americani, un numero ancora maggiore di primi ministri britannici e una serie pressoché infinita di celebrità, diventando lei stessa la più grande celebrità vivente.

Come si può festeggiare degnamente una donna tanto eccezionale?

Se il Principe Filippo non poteva assolutamente sopportarli, la Regina Elisabetta adora i ricevimenti. Naturalmente, data l’età ormai avanzata, la Regina non ha più occasione di prendere parte a lunghe feste danzanti, non perde il gusto delle piccole celebrazioni.

In stile perfettamente inglese, la Regina ha organizzato un ricevimento per il tè, con tanto di torta del giubileo, pasticcini e diversi invitati.

I festeggiamenti sono iniziati ufficialmente nel momento in cui la regina ha “accoltellato” una torta creata appositamente per l’occasione con il monogramma del Giubileo.

La pasticciera si è scusata, spiegando di aver sistemato la torta con la scritta al contrario, in maniera che fosse leggibile nelle fotografie. Elisabetta, scherzosa come al solito, ha affermato: “Oh, non importa assolutamente, meglio che leggano loro!” e ha proceduto a tagliare la torta.

Contrariamente al solito però, la Regina ha solo infilato il coltello nel dolce partendo dalla punta ma non ha tagliato la prima fetta, come vorrebbe la tradizione. Il motivo è chiaramente che la Regina è sempre più debole, anche se non vuole darlo a vedere.

Purtroppo, infatti, anche durante il primo ricevimento per il suo Giubileo di Diamante, la Regina è comparsa appoggiandosi a un bastone. Non è la prima volta che accade, al contrario: Sua Maestà ha utilizzato il bastone già in diverse occasioni ufficiali.

Fortunatamente però, a parte qualche piccolo acciacco dovuto all’età, la Regina sembra in splendida forma. Recentemente infatti è stata vista addirittura al volante della sua famosa Range Rover, il fuoristrada che guida sempre quando si trova in campagna.

La Regina comunque è in gran forma. Si trova perfettamente a suo agio a Sandringham e, anche se per l’occasione ha scelto un vestito riciclato, ha deciso di non abbinarlo a uno dei suoi classici cappottini. A Sandringham la Regina è libera di vestirsi come piace a lei: per uscire solo impermeabili verdi, perfetti per andare a caccia.

In passato Elisabetta aveva indossato lo stesso abito abbianandolo a un cappotto perfettamente coordinato e un cappello con lo stesso merletto.

I festeggiamenti del Giubileo di Platino continueranno per moltissimi giorni ed Elisabetta avrà modo di indossare molti altri abiti, di cui certamente molti saranno creati per l’occasione. Non ci rimane che attendere per scoprire come saranno!

