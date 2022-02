Diletta Leotta: look top con under eyes make up e ciglia lunghe

Diletta Leotta: nuovo look con under eyes make up e ciglia lunghissime. Il suo sguardo è più intenso e sexy! Vediamo insieme come si realizza questo trucco meraviglioso!

I trucchi sono una parte fondamentale della nostra beauty routine. Ognuna di noi ha almeno un beauty case contenente tutto l’occorrente per realizzare un make up perfetto. Ad ogni inizio stagione ci sono sempre nuovi trend a cui ispirarsi per essere bellissime e, soprattutto, alla moda.

Attrici, modelle e influencer fanno a gara, sui social, a sfoggiare nuovi look. Il comune denominatore è la cura dei particolari. Si parte sempre dal make up, passando per capelli e manicure. Niente è lasciato al caso!

Tra le bellissime di casa nostra c’è Diletta Leotta. La giornalista sportiva, volto noto di DAZN, incanta tutti su Instagram con degli outfit impeccabili. Le sue scelte in fatto di make up, capelli e manicure fanno sempre tendenza.

Con la Leotta, per esempio, è tornata in auge la coda di cavallo alta e tirata, con styling liscio o mosso. Un’acconciatura intramontabile che si abbina bene ad ogni tipo di outfit. Ma la conduttrice di Radio 105 stupisce i fan con una novità in fatto di trucco: è il bellissimo under eyes make up. Vediamo insieme in cosa consiste.

Diletta Leotta super sexy: look top con un nuovo make up

Diletta Leotta lascia i fan a bocca aperta su Instagram. Il suo nuovo look è a dir poco strepitoso! Ciò che più di tutto enfatizza la sua immagine è il make up, appositamente studiato per dare più risalto allo sguardo. La giornalista ha scelto l’under eyes make up!

Questo make up consiste nel mettere in risalto la parte inferiore degli occhi. Poco adatto a chi ha borse e occhiaie, questo trucco si realizza dosando bene la quantità di matita applicata all’interno della rima inferiore dell’occhio perché dona intensità ma, al contempo, tende a rimpicciolire l’occhio.

Senza dubbio è un tipo di make up che dona molto a chi ha occhi grandi e chiari oppure scuri. Per quanto riguarda la scelta delle tonalità, il make up della Leotta è bello e armonico; il colore protagonista è il marrone, sapientemente sfumato sulle palpebre mobili.

Da notare la “codina” tracciata con una matita marrone, che tende ad allungare leggermente l’occhio. Il punto forte del trucco occhi di Diletta Leotta sono le ciglia, lunghe, folte e leggermente incurvate. Sono valorizzate dal mascara, applicato nella giusta quantità. Il risultato finale è assolutamente top!

Non si possono non notare le sopracciglia della giornalista, curate e ben definite con una matita che ne esalta il colore naturale. Lo diciamo spesso: per un make up occhi di qualità, fare un buon disegno delle sopracciglia è fondamentale.

Infine passiamo ad analizzare il trucco labbra della signora di DAZN. La prima cosa che possiamo notare è un contouring ben fatto, che enfatizza il disegno naturale delle labbra, senza scadere nell’eccesso. Tutto merito di un’apposita matita scelta con cognizione di causa, cioè di un colore adatto a creare un piacevole contrasto con il rossetto nude.

Completa il look azzeccatissimo di Diletta Leotta una bellissima piega a onde. La giornalista ama portare i capelli sciolti. La sua chioma è sana, fluente e voluminosa. Una scelta strategica che si abbina bene con ogni tipo di outfit, da quello più casual a quello più ricercato.

Il look di Diletta Leotta, nel suo complesso, è da dieci e lode! Se stai pensando ad un cambio di immagine, allora copia subito il suo stile; è sobrio ma di gran classe.