Latte detergente per pelli grasse: come farne uno a casa senza errori

Latte detergente pelli grasse: ti sveliamo la ricetta segreta per realizzarne uno a casa con pochi ingredienti low cost. Utilizzato mattina e sera regala un incarnato più liscio e luminoso.

Ogni donna ha la sua pelle. C’è chi è più fortunata e ne ha una senza imperfezioni e chi, invece, deve ricorrere a vari trattamenti per migliorarla. Sicuramente, però, tutte abbiamo bisogno di seguire una corretta skincare routine, che preveda l’utilizzo dei prodotti più adatti al tipo di pelle.

Ogni giorno la pelle è esposta all’azione degli agenti esterni tra i quali lo smog. Senza contare che, anche il make up, soprattutto quando è molto marcato, opprime la pelle. A fine giornata dobbiamo liberare il viso da tutte le impurità. Il modo migliore per farlo è struccarsi accuratamente.

Tra i prodotti must have c’è il latte detergente, da stendere su un dischetto di cotone e passare delicatamente su tutto il viso. I punti più critici sono fronte, contorno occhi, guance e mento. In commercio si trovano tanti prodotti per lo struccaggio, ma è sempre meglio orientarsi verso quelli più delicati, che rispettino il pH naturale della pelle.

Chi non si accontenta delle proposte commerciali, può ricorrere al fai da te. Ecco la ricetta segreta per fare a casa un latte detergente per pelli grasse.

Latte detergente per pelli grasse con pochi ingredienti

La natura ci offre alleati preziosi per la cosmesi. Seguendo la ricetta giusta, si possono fare a casa degli ottimi prodotti, che nulla hanno da invidiare a quelli che si trovano in commercio. Lo dicevamo poche righe sopra: per avere una pelle sana bisogna struccarsi bene.

Se hai una pelle grassa o mista e il latte detergente che usi ogni giorno non ti soddisfa più, allora cambia strategia. Prova con un cosmetico naturale homemade. Ti proponiamo la ricetta per un latte detergente a base di yogurt, ortica e bardana.

INGREDIENTI:

1/2 vasetto di yogurt bianco magro;

1 cucchiaino di foglie di menta;

un cucchiaino di foglie di ortica;

1 cucchiaino di radici di bardana;

50 ml di acqua.

Puoi reperire gli ingredienti nelle erboristerie specializzate nella lavorazione, trasformazione e miscelazione di erbe, oppure rivolgendoti ad un agricoltore. Non è complicato procurarsi un po’ di menta e di ortica!

Ma passiamo ora a descrivere tutte la fasi della preparazione. Fai bollire la radice di bardana in un pentolino coperto per circa 10 minuti. Una volta ottenuto il decotto, aggiungi le altre erbe e lascia il tutto in infusione, a fuoco spento, per 15-20 minuti.

Trascorso il tempo utile, devi filtrare l’acqua di infusione con una garza sterile a maglie larghe (di lino o cotone), per eliminare i residui delle erbe. Attendi che la soluzione si raffreddi completamente. Dopodiché aggiungi lo yogurt bianco, amalgamando bene il composto.

Il prodotto finale è una crema soffice e vellutata che si stende facilmente sulla pelle. Puoi utilizzarla per sostituire il latte detergente. Applicala massaggiando delicatamente. Insisti soprattutto sulle zone in cui si concentrano più residui di trucco.

Risciacqua la pelle accuratamente con acqua tiepida. Asciuga il viso tamponando e, infine, stendi la crema idratante che usi di solito. Su una pelle grassa o mista è meglio applicarne una non comedogena, che aiuti a tenere i pori liberi, prevenendo così la formazione di brufoli, comedoni e punti neri.

Tra gli ingredienti sopraelencati la bardana è sicuramente quello “jolly”. Ha proprietà antinfiammatorie ed antibatteriche e si contraddistingue per la sua azione depurativa. Insomma, è un toccasana per purificare le pelli grasse o miste.

C’è poi l’ortica, che ha ottime proprietà astringenti. Questa erba è perfetta per normalizzare la produzione di sebo, aiutando così a prevenire l’acne. Infine, menzioniamo lo yogurt bianco, con proprietà lenitive e riequilibranti. Attenua anche le macchie e i rossori da acne.

Se la tua pelle è grassa e hai sempre paura di sbagliare qualcosa quando ti strucchi, vai sul sicuro e scegli questo prodotto 100% biologico. Ti aiuterà a rimuovere tutte le impurità, donando una al tuo incarnato un aspetto più sano.