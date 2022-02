C’è posta per te, la mancanza è troppa: il pubblico si sbilancia e salta fuori tutto

C’è posta per te ha saltato la sua messa in onda a causa del Festival di Sanremo, ma il pubblico sovrano ha parlato chiaro.

C’è posta per te è senza alcun dubbio uno dei programmi che hanno scritto la storia del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che va in onda da svariati anni e riesce sempre a collezionare veri e propri ascolti record. Questa settimana però l’amato show di canale 5 non è andato in onda, in quanto sulla Rai, come tutti sapranno, è andata in onda la finale del Festival di Sanremo.

Maria De Filippi, dunque, ha preferito dare spazio al suo collega Amadeus per poi tornare come di consueto la settimana prossima con nuove storie da raccontare. L’assenza del programma però si è fatta sentire agli occhi del pubblico e per questo motivo, per ingannare l’attesa, abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere la propria preferenza in merito alle storie che la conduttrice propone il sabato sera su canale 5.

Nello specifico vengono proposte due tipologie di storie. La prima, che vede la partecipazione di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, vede al centro della scene delle sorprese fatti ai destinatari delle buste. La seconda, invece, vede la conduttrice provare a far fare pace a due persone che hanno interrotto per qualche tempo i loro rapporti. Entrambe le versioni sono avvincenti, ma quale preferisce il pubblico di C’è posta per te?

C’è posta per te, il pubblico non ha dubbi: la scelta di Maria conquista tutti

Prima di rivelare il risultato di questo sondaggio su C’è posta per te, è opportuno fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che stato articolo è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio in merito ai personaggi o programmi proposti. Il risultato si basa su una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate le relative percentuali.

LEGGI ANCHE -> È stata una delle postine di C’è posta per te: ecco com’è e cosa fa oggi

Chiarito questo aspetto, proseguiamo oltre e vediamo se i nostri lettori preferiscono le sorprese a C’è posta per te, che prevedono il coinvolgimento di alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, oppure se puntano tutto sui ricongiungimenti in famiglia. Il risultato ha visto trionfare la prima opzione. Le emozioni, quelle belle, sembrano avere la meglio in quanto spesso e volentieri nel secondo caso c’è sempre un finale amaro.

LEGGI ANCHE -> C’è posta per te: dai regali al nome, 5 curiosità da scoprire

Il pubblico, dunque, sembrerebbe preferire le sorprese perché riescono ad infondere ancora un messaggio di speranza a chi le guarda durante il sabato sera di canale 5 con Maria De Filippi.