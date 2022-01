È stata una delle postine di C’è posta per te: ecco com’è e cosa fa oggi

By

Scopriamo come si è trasformata nel tempo una delle prime postine di C’è posta per te.

Chi segue e ama il famoso programma “C’è posta per te”, saprà benissimo come i postini siano tra i personaggi ai quali si finisce con l’affezionarsi maggiormente. Dopotutto sono loro a recapitare i vari messaggi e a far si che inviti e messaggi importanti giungano sempre a destinazione.

Tra i tanti che nel corso del tempo si sono susseguiti, ce n’è una oggi molto nota e che ai tempi è stata in grado di farsi apprezzare per la sua simpatia. Scopriamo com’è diventata e cosa fa oggi.

Com’è diventa oggi Raffaella Mennoia, una delle prime postine di C’è posta per te

C’è posta per te è senza alcun dubbio un programma molto amato. E con esso sono apprezzati anche i personaggi che nel corso degli anni ne hanno fatto parte.

Tra i tanti c’è anche Raffaella Mennoia, una delle prime postine che oggi ha fatto un percorso di crescita che l’ha portata a diventare una delle autrici di Maria de Filippi.

Notata quando era ancora una semplice spettatrice di Uomini e Donne, Raffaella è diventata infatti ben presto una delle postine di C’è posta per te. Ruolo che ha portato avanti per qualche tempo fino a diventare autrice dello stesso programma nel quale era stata notata.

Felicemente impegnata e sempre molto presa dal lavoro ha anche un ottimo seguito sui social dove si racconta spesso attraverso foto e post che parlano di se. In uno tra i tanti ha raccontato persino della sua malattia, postando una foto post intervento chirurgico e in cui le è stata rimossa la tiroide.

Salute a parte che ad oggi sembra fortunatamente andar bene, a 47 anni, è ancora bellissima e sempre molto concentrata sul lavoro. Lavoro che svolge con la massima attenzione dimostrandosi sempre precisa e scrupolosa. Motivi per cui si trova a ricoprire molto spesso il ruolo di responsabile di redazione.

Nel tempo, Raffaella Mennoia è stata anche autrice di altri programmi come, ad esempio, Temptation Island. E ha fatto anche la comparsa per alcune fiction come Distretto di Polizia o Carabinieri.

Il suo ruolo principale resta però quello di braccio destro di Maria De Filippi che più volte ha dimostrato di avere molto a cuore la sua carriera e di stimarla come collaboratrice.