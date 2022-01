Gli stivali effetto coccodrillo sono i più scelti dalle influencer. Comprali anche tu

Dalle scarpe capisci una persona (sì, vale anche per gli uomini) ecco perché bisogna dare la giusta importanza alle calzature che mettiamo. Gli stivali effetto coccodrillo sono entrati in tendenza solo dopo il successo delle borse (vere) dai costi esorbitanti e spopolano su tutti i social. Vediamo i modelli più cool.

Anche i brand più classici e lineari hanno proposto, nelle loro ultime collezioni, stivali effetto coccodrillo per rilanciare uno stile del passato e per far provare qualcosa di diverso anche alle più inseparabili da stivali flat in camoscio e sneakers over triple s.

I colori cuoio, testa di moro, bordeaux e verde smeraldo sono i più gettonati ma ci sono anche varianti che colpiscono al primo sguardo e che vi faranno sentire come appena uscite dalla serie Hbo Sex and The City. Scopriamo cosa scegliere e come portare questi stivali particolari.

Stivali effetto coccodrillo: ecco perché dovresti comprarne un paio anche tu

Gli stivali Tamsin neri di Steve Madden si trovano su Zalando scontati del 35% a 100,99 euro. Dalla fantasia animalier, hanno tacco largo e punta stretta. Con jeans skinny in tinta, un pullover traforato glicine (come quello creato da Marella nell’ultima collezione invernale) ed i giusti accessori – meglio restare su tonalità fredde come l’argento.

Sono di Paris Texas gli stivali effetto coccodrillo marroni a 587 euro. Dal design a punta, altezza al ginocchio e tacco largo alto, sono in vera pelle e pronti per essere sfoggiati l’abito giusto. Costano 587 euro.

Si portano con tutto ed hanno una vestibilità da ragazza della city gli stivali groffati effetto coccodrillo di Alexander Vauthier (834 euro). Design senza aperture, soletta con logo e tacco alto a spillo, sono in pelle rosa ghiaccio specchio e sono consigliato con i classici blu jeans o con un outfit anni Ottanta.

Cambiamo decisamente prezzo con il modello verde smeraldo proposti da Shein a soli 42,50 euro. Da mostrare con gambe senza collant o con la tipologia “zero” denari, saranno il focus del look quindi creare il match con il cappotto è l’ideale, come va di moda con le borse.

Non sempre serve essere follemente innamorate di un capo o di un accessorio per procedere all’acquisto. A volte è bene uscire dalla nostra zona sicura di stile e sperimentare cose nuove che, come nella vita, potrebbero sorprenderci positivamente.

Silvia Zanchi