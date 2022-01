E’ stata la più bella d’Italia: ecco com’è diventata e cosa fa oggi

Lei è stata la più bella d’Italia ma oggi ha radicalmente cambiato la sua vita. Ecco com’è diventata oggi dopo il grande successo tv.

Miss Italia è senza alcun dubbio uno dei concorsi più famosi del panorama italiani che durante il corso di questi anni dalla sua nascita ha lanciato numerose stelle appartenenti al mondo dello spettacolo. Basti pensare, ad un nome tra tutti, a Sophia Loren o anche a Manila Nazzaro, che di recente è entrata a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Per alcune, anche non portandosi a casa il titolo di più bella d’Italia, quel concorso ha rappresentato un vero e proprio lancio nel mondo dello spettacolo, in quanto le ha permesso di farsi strada nel proprio campo di appartenenza e di poter realizzare il proprio sogno nel cassetto. E’ il caso anche di Tania Zamparo, ex Miss Italia, che si è portata a casa il titolo di più bella d’Italia durante l’edizione andata in onda del 2000.

Che fine ha fatto la più bella d’Italia Tania Zamparo

Tania Zamparo ha vinto il titolo di più bella d’Italia nel 2000. Quest’edizione è stata condotta da uno dei mostri sacri della televisione italiana. Ovviamente stiamo parlando del mai dimenticato Fabrizio Frizzi, che è scomparso qualche anno fa lasciando un enorme vuoto nei suoi fedeli sostenitori e in tutti quelli che hanno avuto modo di poterlo conoscere durante il corso di questi anni. A capo della giuria di quell’edizione, tra l’altro, c’era anche Paolo Bonolis, un’annata decisamente importante per il concorso di Miss Italia.

Dopo quell’esperienza, per Tania si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. Tant’è che ha recitato in fiction di successo come Don Matteo per poi specializzarsi nella conduzione di programmi sportivi.

Tant’è che per anni la Miss Italia Tania Zamparo è stato il volto di Rai Uno Sport, ma anche di Sky Sport 24, che l’hanno consacrata nel settore sportivo dello spettacolo. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, la più bella d’Italia si è laureata in Lingue e Letterature straniere ed è mamma di due bellissimi bambini.

Francesco, il suo primo figlio, è nato nel 2021, mentre Gabriele, quello più piccolo, tre anni dopo. Entrambi sono nati dal matrimonio con Gianluigi Pacini Battaglia ed insieme vivono a Lugano, in Svizzera.

Da quel tempo però Tania ha lasciato il mondo dello spettacolo, ma non è detto che non possa avvenire un suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani visto che riserva ancora un posto speciale nel cuore del pubblico nostrano che ricorda ancora con affetto l’edizione che le permise di diventare la più bella d’Italia degli anni 2000.