Dalla malattia al tentato stupro: racconto struggente di Serena Grandi

Serena Grandi si racconta e parla della malattia e della sua vita

Riguardo al suo passato professionale, l’attrice si è detta grata a Tinto Brass che ai tempi l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo contribuendo in buona parte alla sua fama.

Un fama che l’ha resa famosa e felice e questo nonostante la vita non le abbia riservato alcuni tiri mancini. Il primo tra tutti è stato l’ipotiroidismo seguito da un carcinoma al seno scoperto quasi per caso. Eventi che cambiano la vita ma che la Grandi è riuscita comunque a superare, diventando più forte e portando avanti la sua vita.

A colpire tutti è stato il racconto di un tentato stupro subito quando era giovane e dal quale l’attrice ha dichiarato di essersi salvata grazie alla forza che aveva nelle gambe. La violenza, come lei stessa ha accennato, è stata spesso presente nella sua vita. Si è infatti presentata anche da altri personaggi che hanno fatto parte della sua vita. Ed ora, dopo una relazione ha scelto di non avere rapporti, portando avanti la cosa da ben quattro anni. Una scelta della quale si è detta più che soddisfatta.

Tra le tante cose raccontate a ruota libera al giornale e a cui si sono aggiunti i tanti interventi chirurgici dei quali oggi si è pentita, la Grandi ha anche ricordato il coming out fatto per sbaglio al posto di suo figlio. Una confessione che a quanto pare è stata però in grado di alleggerirlo e che quindi è stata vissuta da entrambi come qualcosa di positivo.

La sua vita è stata senza alcun dubbio ricca di momenti importanti. Momenti che si sono intervallati tra buoni e meno buoni ma che sono sempre riusciti a renderla la donna forte e decisa che oggi. Una donna che ha davvero tanto da dire e che non si crea problemi nel farlo, parlando di se a ruota libera e sempre con una grande semplicità di base. Quella che la contraddistingue da sempre.