Anticipazioni Una Vita: miracolo ad Acacias, ma nulla è come appare

Una Vita anticipazioni. Dalle trame spagnole scopriamo che è in arrivo un miracolo ad Acacias. Ecco di cosa si tratta

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: la salute di Lolita migliora grazie a una cura

Nelle nuove puntate di Una Vita, torneremo a parlare della condizione di salute di Lolita. La bottegaia moglie del deputato Antonito, potrebbe riuscire a salvarsi grazie ad una cura sperimentale. Scopriamone di più insieme.

Secondo le anticipazioni sulle trame iberiche che arriveranno presto in Italia, ci saranno nuovi sviluppi sulla condizione di salute di Lolita.

La donna, moglie del deputato Antonito Palacios potrebbe essere guarita dalla sua malattia terminale. Tutto questo grazie all’intervento del Premio Nobel Ramon y Cajal.

Come ben sapete, tutto avrà origine dal momento in cui Lolita scoprirà il tradimento del marito con la messicana Natalia. In questa occasione la donna perderà i sensi e cadrà a terra. Verrà dunque portata d’urgenza in ospedale dove scoprirà la grave malattia.

Giunta in clinica, la madre di Moncho si ostinerà a non incontrare suo marito, che però deciderà di fare di testa sua. Palacios, infatti, si recherà al suo capezzale, dove le rinnoverà tutto il suo amore. Intanto, le condizioni di Lolita avranno un nuovo peggioramento, tanto da capire di essere affetta da una malattia incurabile, che la condurrà a morte in breve tempo. Nonostante questo, Casado compierà un gesto d’altruismo, preoccupandosi del futuro del figlio e di Antonito, tanto da chiedere un confronto con Natalia.

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Una Vita: tragedia sfiorata ad Acacias

Mentre le condizioni di salute di Lolita peggiorano e la donna si spingere ad un gesto estremo quando farà una richiesta particolare a Natalia. Nel frattempo Antonito contatta il Premio Nobel Ramon y Cajal pur di salvarla.

Il luminare informerà Palacios dell’esistenza di una cura sperimentale, sebbene metta le mani avanti riguardo il risultato finale. Per questo motivo, Lolita accetterà di mettersi in cura, diventando così una cavia. Ramon y Cajal, a questo punto, informerà i parenti che la cura sperimentale potrebbe non avere effetti immediati generando sconforto collettivo fra i Palacios.

Soprattutto Antonito perderà la pazienza a causa del mancato miglioramento delle condizioni di salute della moglie. Ramon y Cajal, a questo punto, acconsentirà a somministrare a Lolita un’altra dose, rassicurando così tutto il clan Palacios.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: clamorosa verità sulla morte di Bellita

Purtroppo la situazione non migliorerà, tanto che il politico crederà di perdere la madre di Moncho da un momento all’altro. Ma nulla è come sembra, e il colpo di scena è dietro l’angolo: Casado si risveglierà nel suo letto d’ospedale grazie alla cura sperimentale che inizierà ad avere effetto.

Una notizia, che farà in breve tempo il giro di tutta Acacias 38, che finalmente potrà tirare un sospiro di sollievo.