Beautiful anticipazioni: triangolo amoroso senza fine, nuova guerra

Anticipazioni Beautiful settimanali. Il triangolo amoroso continua senza sosta. Ecco cos’altro succede nella famiglia Forrester

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni settimanali e del triangolo amoroso più discusso dell’ultimo periodo, quello fra Steffy, Liam e Hope. Nuovi sviluppi al caso.

Beautiful anticipazioni settimanali: Hope e Liam, al confronto diretto

In queste nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 ci concentreremo sulla controversa questione che ha come protagonisti Steffy Hope Logan e Liam Spencer.

Secondo le nuove anticipazioni settimanali dopo la notte di passione con Liam, Steffy Forrester scopre di essere incinta nelle nuove puntate di Beautiful. Per Hope si prospetta un periodo poco felice…

Dopo che Liam Spencer ha creduto di vedere la moglie baciare Thomas Forrester si genererà un nuovo grandissimo equivoco che porterà ancora più scompiglio nelle trame della soap americana.

Come già anticipatovi Steffy scoprirà di aspettare un bambino e non saprà chi sia il padre, se il nuovo compagno oppure il vecchio marito Liam Spencer con cui ha condiviso una notte di passione.

Questa situazione controversa porterà ad una serie di dinamiche particolari, soprattutto perché sia Hope che Finn si sentiranno traditi dai rispettivi partner e vorranno a tutti i costi sapere la verità: di chi è il bambino che aspetta la giovane Forrester?

Ma la triste situazione che ha portano Thomas all’ospedale e all’operazione d’urgenza ha portato ad un risvolto positivo e a dispetto di ogni previsione, Thomas sembrerà guarito dalla sua ossessione e così spingerà Hope a perdonare Liam. La situazione però, sfuggirà di mano a tutti.

Infatti le nuove anticipazioni di Beautiful segnalano che Thomas, dopo l’operazione, sembrerà essere guarito dalla sua ossessione per Hope o almeno questo è quello che vorrà far credere. Per riuscire nel suo intento dirà a Hope di non essere più interessato a lei, spingendola a tornare con Liam e a perdonarlo per il tradimento. Si tratta di uno strano comportamento che nasconderà ben altre intenzioni, coma avranno modo di vedere i telespettatori nelle prossime puntate.