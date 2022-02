Una vita anticipazioni: morte choc ad Acacias? Scomparsa improvvisa

By

Una Vita anticipazioni. Nelle puntate spagnole Genoveva ha paura che sia successo qualcosa a…Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Genoveva preoccupata per Felipe, l’avvocato morirà?

Nelle nuove puntate di Una Vita, Genoveva Salmeron teme che sia successo qualcosa di grave a Felipe a causa dello scoppio della guerra.

Secondo le anticipazioni sulle trame iberiche che arriveranno presto in Italia, la dark lady sarà molto preoccupata per le sorti dell’avvocato Felipe, seppur l’uomo abbia tentato di annullare il matrimonio alla Sacra Rota.

Tutto avrà origine quando Ramon e Liberto si dimostreranno stanchi della lotta infinita tra l’avvocato e la dark lady dopo che quest’ultima è riuscita ad uscire di prigione, evitando così la pena capitale per l’omicidio di Marcia.

In quell’occasione l’Alvarez Hermoso scoperta dell’uscita di prigione della moglie andò su tutte le furie e decise di istituire una guerra fra lui e la moglie.

Ma con l’aiuto di Ramon e Liberto, Felipe prenderà un’ulteriore decisione: lasciare Acacias 38 per un periodo di tempo indeterminato. L’avvocato, infatti, avrà intenzione di recarsi a Vienna a trovare il figlio Tano che lavora lì. Una decisione, che però non sarà presa bene da Genoveva che si dichiarerà disposta a far del male al figlio di Celia.

Destino vuole che in quel periodo scoppia una guerra e si perderanno le tracce di Felipe non sapendo più che fine abbia fatto e se sia mai arrivato sano e salvo in Austria.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: clamorosa verità sulla morte di Bellita

Genoveva bisibilmente allarmata per le sorti di Felipe metterà in campo alcune spie che scopriranno che l’avvocato ha raggiunto la destinazione che si era prefissato. Nel frattempo, il vicinato sarà sconvolto dalla notizia dell’inizio della guerra. A tal proposito, Susana temerà che suo marito Armando possa essere rimasto coinvolto nel conflitto dopo essere andato in missione.

Anche Genoveva temerà che a Felipe sia successo qualcosa di grave, visto che non riuscirà più a ricevere notizie da Cuevas. La dark lady apparirà molto preoccupata nonostante la fine delle nozze con l’avvocato. Aurelio, a questo punto, capirà che Genoveva nutre ancora dei sentimenti per Felipe.

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Una Vita: tragedia sfiorata ad Acacias

Come sapete dalle nostre anticipazioni, La Salmeron si avvicinerà ai fratelli Quesada per stringere una nuova alleanza e diventare nuovamente la padrona di Acacias 38. In particolare, Salmeron diventerà amica di Natalia, alla quale darà consigli su come sopravvivere nel ricco quartiere spagnolo.

A tal proposito, entrambe prometteranno di sostenersi a vicenda dopo lo scandalo provocato da Natalia ai danni di Antonito e Lolita. Per questo motivo, Aurelio ringrazierà la dark lady per il sostegno offerto alla sorella.

Un’alleanza, quella tra i fratelli Quesada e l’ex moglie di Felipe, che regalerà numerosi colpi di scena ai propri telespettatori e che presto vedremo anche in Italia.