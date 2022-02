Come copiare il look fucsia da star di Delia Duran per farsi guardare

Nonostante il teatrino tra lei, il compagno – ex marito (non si capisce) e la coinquilina Soleil sia quasi finito – od almeno così ci auguriamo – sembra sentiremo ancora parlare di Delia Duran dopo il Gf Vip. Il suo stile “Miami” e le curve anni Novanta fanno impazzire i suoi numerosi follower su Instagram ma ad interessarci oggi è il suo look da Barbie contemporanea. Vediamo come copiarla.

Delia Duran è stata la preferita dal pubblico del Grande Fratello Vip (superando Soleil Sorge) nell’ultima puntata del reality Mediaset. La bella sudamericana famosa – per ora – più per i tradimenti del marito Alex Belli che per il suo carattere dolce ed il corpo prorompente, ha sfoggiato un abito fucsia da fiaba moderna. Per copiarla bastano poche mosse, una seduta dal parrucchiere e, possibilmente, un po’ di abbronzatura. Vediamo quali sono gli abiti da comprare per imitarla.

Vestiamoci di fucsia come Delia Duran per riscoprire la nostra giovinezza

Firmato Dramée, l’abito spalmato fucsia indossato da Delia Duran nella diretta di lunedì sera del Grande Fratello Vip è l’ideale per un party ma potrebbe essere la scelta migliore anche per la serata di San Valentino. Non convenzionale, femminile e moderno, di certo non vi farà passare inosservate! L’abito corto di Missy Empire è rosa vivo, ha spalline sottili e costa solo 33,99 euro sul sito Asos. Le fascette incrociate sulla schiena ed il collo ad anello suggeriscono l’abbinamento con un sandalo strutturato allo stesso modo, magari azzurro cielo, per staccare.

Altra proposta è quella di Le Style De Paris (27,90 euro). Il tubino con scollo a V e maniche lunghe ampie è decorato con piccoli bottoni sul davanti ton sur ton che sottolineano la figura. ottimo per la primavera, si potrà indossare anche con uno stivale nero aggressivo ed una giacca coordinata.

Si trova su Zalando l’abito lungo mono spalla di True Violet, elegante e fresco, anche per il giorno. Con volant sulla parte destra, vita stretta e gonna ampia sta bene sia con un tacco alto nero sia con un sandalo flat. Il prezzo è di 129,95 euro.

A poco prezzo troviamo quindi un’infinità di scelte in questo colore giovane e fresco. Bisogna fare attenzione agli accessori ed all’occasione che si sceglie per un outfit così appariscente ma, avendo tutto chiaro, il successo è garantito proprio come per Delia.

Silvia Zanchi