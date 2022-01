Meghan Markle è pronta a riprendersi tutto, e c’entra il suo vecchio blog

Quando era solo un’attrice Meghan Markle aveva un blog famosissimo. Anni dopo essere stata costretta a chiuderlo, oggi la Duchessa parte alla riscossa.

Meghan Markle ha sempre avuto il pallino della scrittura. Fin da piccola si è distinta per le sue composizioni in prosa, tanto da aver addirittura scritto un libro. Già all’epoca era impegnata a celebrare la propria bellezza e quella di ogni donna. Il suo libro si intitolava “Un Viso Senza Lentiggini è come un Cielo Senza Stelle”.

Da adulta Meghan ha mantenuto la passione per la scrittura e, mentre si trovava in Canada per lavoro, ha aperto un blog.

Nato come una passione assolutamente privata e senza scopo di lucro, progressivamente il blog è diventato molto famoso. Si tratta di un meccanismo che ormai conosciamo benissimo e che abbiamo visto ripetersi più volte.

Tutte le appassionate di Sex and the City sanno perfettamente che Carrie Bradshaw diventa famosa scrivendo un blog in cui racconta le avventure vissute insieme alle amiche. Guardando tra le stelle di casa nostra, invece, non si può non pensare a Chiara Ferragni e al suo blog The Blond Salad. Grazie a quel blog di moda Chiara diventò una vera trend settere, trasformandosi nell’influencer di fama mondiale che è oggi.

Che fine ha fatto il famoso blog di Meghan e, soprattutto, perché oggi se ne parla di nuovo?

“The Tig”, il blog che Meghan Markle potrebbe usare per diventare la nuova Chiara Ferragni

Il blog di Meghan Markle è stato attivo per circa tre anni dal 2014 al 2017. Gestito direttamente dall’attrice come un passatempo, ha descritto la vita e le passioni di Meghan mentre lei lavorava in Canada alla serie Suits.

Il nome, particolarissimo, è stato inventato direttamente da Meghan. Viene dall’abbreviazione del nome di un vino, il Tignanello. Il primo sorso di Tignanello per Meg fu una rivelazione, un momento perfetto e appagante.

Per questo motivo scelse di chiamare il suo blog “The Tig”: era l’invito a creare piccoli momenti perfetti ogni giorno per imparare a godere appieno della vita e delle sue opportunità.

Dopo aver ottenuto un grosso successo anche come blogger, nel 2017 Meghan fu costretta a sospendere definitivamente la scrittura del blog.

In quell’anno infatti venne annunciato il fidanzamento ufficiale con Harry. La futura Duchessa, che nel blog parlava spesso anche di diritti femminili e di temi politici, dovette fare un passo indietro. Uno degli obblighi della Royal Family, infatti, è non prendere mai posizioni politiche e soprattutto non raccontare mai della propria vita privata in prima persona.

Dal momento che il blog di Meghan Markle si basava proprio su queste due attività (oltre che su molti altri argomenti), non ci fu verso di salvare il suo sito. Oggi però le cose sono cambiate.

Intanto, Meghan non ha mai perso i diritti sul nome The Tig, poiché ha provveduto a registrare il marchio. Il rinnovo della proprietà è avvenuta nel 2019, a due anni dall’ultima registrazione, e successivamente nel 2021.

Perché Meghan continua a pagare per un marchio che non può più usare? Innanzitutto perché in questo modo la Duchessa si mette al riparo dai falsi account e da coloro che potrebbero spacciarsi per lei.

Dopo la brutta esperienza che Harry e Meghan hanno attraversato con il marchio Royal Sussex ha assolutamente senso essere prudenti!

LEGGI ANCHE -> Harry e Meghan fregati (anche) da un’italiano! Royal Sussex è stato rubato

Attualmente il marchio The Tig è gestito da una società nata in Delaware. Non si tratta di una scelta casuale: tutte le numerose attività di Harry e Meghan sono state aperte lì.

LEGGI ANCHE -> L’impero segreto di Harry e Meghan: 11 aziende nel paradiso fiscale

Il motivo per cui il blog di Meghan Markle è tornato alla ribalta è che, secondo i “bene informati”, potrebbe tornare on line. Oggi infatti Meghan può fare quello che vuole dal punto di vista lavorativo. Anche se ha mantenuto il titolo di Duchessa di Sussex, infatti, dopo la Megxit non ha più alcun obbligo nei confronti dei Royals.

L’aspettativa quindi è molto alta: la Duchessa potrebbe riprendersi ciò che la Corona le aveva tolto e potrebbe farlo in grande stile!

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!