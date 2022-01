Labbra Ombrè facilissime con 4 prodotti e pochissimi step: il tutorial

Il trucco labbra sfumato è un must assoluto di questo periodo. Versatili e perfette a ogni età, le ombrè lips sono una valida alternativa alla chirurgia.

Se realizzato a regola d’arte, infatti, questo make up fa apparire le labbra più grandi e polpose, catturando in un lampo l’attenzione dell’osservatore.

Spesso si ritiene che le labbra ombrè siano adatte soltanto alle ragazze giovani, che possono ancora prendersi diverse libertà con il trucco senza essere additate come “troppo eccentriche”.

In realtà le ombrè lips sono adatte a tutti gli stili e a tutte le età. L’importante è scegliere i colori più appropriati allo stile e al look ma anche realizzare il trucco con la massima precisione possibile.

Una piccola imprecisione nella sfumatura o nella linea del contorno labbra, infatti, potrebbe rovinare l’effetto finale.

La caratteristica principale di questo make up è infatti la perfetta simmetria tra i due lati della bocca. Anche una sola imperfezione può dare alle labbra un aspetto spiacevolmente asimmetrico.

Trucco labbra sfumato al centro: il tutorial step by step

Tra i pregi indiscutibili di questo trucco labbra c’è il suo essere chic e sofisticato. Anche il look più semplice infatti può essere valorizzato ed elevato realizzando delle labbra ombrè.

I prodotti necessari a realizzare questo trucco labbra sono pochissimi. Bastano infatti un primer, una matita scura, una matita chiara (o del fondotinta) e un balsamo labbra.

L’esecuzione di uno scrub per le labbra è essenziale prima di realizzare questo trucco. L’applicazione di un velo di primer permetterà anche di appianare le piccole rughe longitudinali che fanno apparire le labbra secche e screpolate.

Per il make up vero e proprio sarà necessario disegnare uno spesso contorno intorno alle labbra con la matita scura. Per creare un trucco molto “strong”, perfetto per le serate in cui non si vuole passare inosservate, si può usare anche la matita nera o marrone che di solito si utilizza per gli occhi.

L’importante è che la matita sia molto più scura degli altri colori che si andranno a utilizzare. Come già accennato, è fondamentale che il contorno sia perfettamente simmetrico. L’applicazione della matita è anche il momento perfetto per realizzare un trucco correttivo, correggendo le piccole imperfezioni della bocca.

Dopo aver perfezionato il contorno sarà il momento di scurire gli angoli delle labbra fino a lasciare uno spazio chiaro al centro. Per essere certe di realizzare una sfumatura simmetrica il consiglio è di prendere come riferimento l’arco di cupido.

Quando si utilizza la matita scusa bisognerà riempire il contorno labbra fino a pochi millimetri prima dell’arco di cupido. Una volta trovati i due punti di riferimento lungo le labbra superiori, si dovranno tracciare due linee verticali immaginarie che attraversino anche il labbro inferiore.

Nella parte centrale della bocca si dovrà applicare una matita chiara, del fondotinta o addirittura del correttore. Negli ultimi due casi il consiglio è di picchiettare il prodotto con i polpastrelli fino a creare una perfetta continuità con il colore scuro.

Una volta realizzata la sfumatura si potrà riprendere o scurire di nuovo il contorno delle labbra per un look un po’ retrò ma davvero molto di moda in questo periodo.

Se sei soddisfatta del risultato a questo punto basterà passare il balsamo labbra o un lucidalabbra trasparente o molto chiaro. In questo modo si darà alle labbra un finish morbido e luminoso, evitando che un make up senza olii le secchi eccessivamente.

Per uniformare il colore finale, magari coprendo leggermente lo stacco tra un colore di matita e l’altro, si può sostituire un prodotto trasparente con un prodotto leggermente colorato.

A patto di utilizzare davvero pochissimo prodotto si può anche optare per un rossetto metallizzato, che dia quindi alle labbra un finish luminoso, sofisticato e professionale.