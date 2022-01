Vino e formaggi, abbinamento semplice? Sì, se sappiamo scegliere

Abbinamento di vino e formaggi non è frutto di regole ma di esperienza. Ecco i più comuni errori da non commettere per non sbagliare con i nostri ospiti

Abbinare il vino giusto ai piatti non è un lavoro esclusivo dei sommelier, se sappiamo come fare. Ma gli errori sono tanti e nemmeno ce ne accorgiamo. Intendiamoci, non sono peccati mortali, ma comunque non ci permettono di gustare al meglio quello che abbiamo preparato.

Il vino rosso accompagna la carne, sì ma non sempre. Il vino bianco invece va bene con il pesce, sì ma non sempre. Lo spumante e il brut vanno bene con i dolci, in generale. Ma come fare con i formaggi, che sono forse uno degli abbinamenti sulla carta più semplici eppure complicati?

Provate un po’ ad immaginare: quando prepariamo un buffet o un aperitivo, il vino accanto ai formaggi è la morte loro ma attenzione a non esagerare.

In realtà non esistono regole precise sull’abbinamento tra vini e formaggi. Proprio per questo molti viaggiano per sensazioni o per convenienza, ma con un minimo di attenzione possiamo limitare al minimo i danni. Anzi, alla fine tutti ci faranno i complimenti.

L’errore peggiore che rischiamo di commettere, assolutamente in buona fede, è quello di servire i formaggi con un solo vino. Ma così obblighiamo di fatto i nostri ospiti a bere quello che proponiamo senza possibilità di scegliere loro invece che cosa può piacere di più. Quindi, seguendo poi i consigli che vi daremo in fondo, aprite sempre almeno una bottiglia di bianco e una di rosso, indipendentemente dal formaggio (e dai salumi) che servite.

Vino e formaggi, un abbinamento semplice? Consigli e scelte

Un altro sbaglio molto comune nell’abbinamento tra vino e formaggi è quello di ragionare sui contrasti. Se un formaggio più delicato ha bisogno di un vino molto strutturato, probabilmente rosso, se invece è più stagionato serve un vino bianco delicato.

Sì, ma anche no, non è così che creiamo l’abbinamento corretto. Perché deve essere un matrimonio equilibrato e invece così rischiamo soltanto che un sapore copra l’altro creando un mix poco gradevole. Quindi, meglio seguire delle regole di base.

La scelta del vino dipende anche da quella dei formaggi che portiamo in tavola. Non dobbiamo far impazzire i nostri ospiti solo per fare bella figura, mettendo nei piatti o sul tagliare dieci varierà di formaggi diversi e che tra loro c’entrano poco. Sarà più complicato scegliere cosa mangiare ma anche quale vino abbinare, non mettiamoli in difficoltà.

E allora vediamo insieme come abbinare correttamente il vino ai formaggi.

1) Formaggi freschi (mozzarella, crescenza, stracchino e altri): la scelta migliore è puntare su vini bianchi leggeri e profumati.

2) Formaggi a media stagionatura (Asiago, Bra, fontina, provola, scamorza e altri): in questo caso scegliete vini rossi leggeri, leggermente fruttati, oppure più corposi ma non troppo impegnativi.

3) Formaggi a lunga stagionatura (parmigiano, grana padano, provolone, caciocavallo): in questo caso serve un vino invecchiato e ben strutturato.

4) Formaggi erborinati (gorgonzola, roquefort): sono perfetti i vini bianchi aromatici.