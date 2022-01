Borse trapuntate che passione! Ecco i modelli top da scegliere in inverno

Le borse trapuntate sono un grande classico negli accessori femminili. Tra le più desiderate ci sono quelle francesi (a prezzi esorbitanti) ma esistono molti marchi che offrono qualità a budget accessibile ed è proprio su questi che ci soffermiamo oggi.

Grandi, piccole, a spalla o a mano, le borse trapuntate sono un classico ed ogni donna ne possiede almeno una. Se così non fosse o in caso si sentisse la necessità di aggiungere un nuovo accessorio di stile al proprio guardaroba, scegliere tra questi nuovi modelli è sicuramente un’ottima idea.

Meglio quindi, a prescindere dalla spesa, restare sul classico da poter riutilizzare nelle prossime stagioni fredde. Scopriamo le più richieste.

Le borse trapuntate che ci piacciono tanto in inverno

Un vero e proprio must è il modello Loulou monogram con patta frontale di Saint Laurent. Strutturata, ha le iniziali YSL intrecciate in metallo e la tracolla realizzata in pelle e catena. Esistono le varianti – sempre piccole – in nero, bianco vintage, verde militare e beige. Costa 1850 euro.

In vendita su MyTheresa a 300 euro, la borsa Assante di Stand Studio ha la caratteristica superficie trapuntata che tanto adoriamo, soprattutto in questo periodo. In similpelle nera matelassé, si porta a mano e si può abbinare ai nostri anfibi preferiti.

La borsa hobo trapuntata con Logo Lettering in metallo applicato sul davanti di Moschino (165 euro) è in un romantico color avorio ed ha dettagli dorati. Si chiude con zip e la doppia catena (sia corta elegante che lunga e casual regolabile in pelle) è molto pratica.

In ash grey, la borsa con catena grossa di Patrizia Pepe saprà completare qualsiasi outfit. In capretto imbottito trapuntato, definita da linee geometriche nette, si può esaltare con una collana identica alla tracolla (vi avevamo parlato di questa tendenza la scorsa estate). Si trova a 368 euro sul sito ufficiale del brand.

LEGGI ANCHE-> Le borse nere di lusso più desiderate del momento. Quale ti piace di più? (chedonna.it)

Unica raccomandazione è quella di non riempirle troppo. Hanno già volume per la struttura quindi meglio portare solo l’essenziale. Passare dall’effetto “attente allo stile” a quello di “sacco porta tutto” è un attimo!

Silvia Zanchi