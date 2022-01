Stai per iniziare la dieta? Ecco perché non devi dire no ai carboidrati

Scopri perché una dieta con i carboidrati è anche meglio di una senza. Il parere della scienza e le dritte per non sbagliare.

In questi giorni si sta parlando molto dell’importanza dei carboidrati all’interno della dieta. Dopo le feste di Natale, infatti, il numero di persone che hanno deciso di moderare l’apporto giornaliero di cibo al fine di perdere i chili acquistati mangiando dolci e pietanze di ogni tipo è infatti aumentato. E tra tanti, ci sono anche coloro che hanno optato per diete molto restrittive e senza alcuna presenza dei carboidrati.

Sebbene nell’ampio panorama delle diete, ne esistano diverse che prevedono una simile formula, si tratta di eccezioni che andrebbero seguite per poco tempo, solo in casi eccezionali e se seguiti da un nutrizionista (e preferibilmente anche da un medico) esperto. L’assenza di carboidrati, infatti, alla lunga non contribuisce più di tanto alla perdita effettiva di peso ma può portare diversi scompensi, rendendo il mantenimento del peso raggiunto molto più difficile.

Persino la comunità scientifica si è espressa più volte sull’argomento. E visto che si tratta di qualcosa che è più che mai attuale, oggi proveremo a fare un po’ il punto della situazione in modo da capire perché una dieta con i carboidrati è preferibile ad una che li esclude del tutto.

Dieta con i carboidrati? Ecco perché funziona

Il dimagrimento, contrariamente da quanto si pensa, non dipende solo dal numero di calorie che si consumano ma è strettamente legato a tutta una serie di funzioni biologiche che vengono svolte dal nostro organismo.

I carboidrati, sono quindi indispensabili per un corretto funzionamento ormonale e non solo e si rivelano pertanto parte integrante di una dieta. Certo, nel consumarli è molto importante il tipo di scelte che ci si trova a fare. Detto ciò, però, è importante tenere a mente alcuni dei punti di forza dei carboidrati e il perché è giusto non farli mai mancare in una dieta.

I carboidrati servono per diversi processi metabolici. L’assunzione dei carboidrati è indispensabile per fare il pieno di energia, per avere delle scorte dalle quali attingere e per mantenere in asse tutta la situazione ormonale (e non solo) dell’individuo. Eliminarli, quindi, può far perdere più peso all’inizio ma non rappresenta un vero dimagrimento. Al contrario perdere peso senza il loro apporto porterà a far fatica nel mantenere i propri traguardi portando ad una vita di continue restrizioni. Tutti problemi che ci si può evitare imparando semplicemente a mangiare quelli giusti.

Il consumo di carboidrati protegge da alcune malattie. Recenti studi hanno dimostrato che eliminare i carboidrati dalla dieta porta a degli scompensi che alla lunga possono incidere sulla salute. Ciò dipende dal fatto che per sopperire alla loro mancanza ci si trova a consumare troppe proteine animali. Cosa che alla lunga può aggravare il cuore o portare ad altre malattie. Un po’ come se si eliminassero del tutto le proteine per mangiare solo carboidrati. Il corpo ha bisogno di tutti i macro nutrienti e per questo è importante trovare sempre un buon equilibrio.

Evitarli porta a carenze anche gravi. Quando si parla di carboidrati non si deve pensare solo a pasta e dolci. Anche le verdure, la frutta e i cerali integrali ne fanno parte e questo significa fibre, minerali e vitamine. Ne consegue che privarsene può portare a carenze anche gravi e che alla lunga possono gravare sulla salute. Altro motivo per cui, seguire uno stile alimentare sano e bilanciato rappresenta sempre la miglior scelta possibile.

Mangiando carboidrati si evitano gli attacchi di fame. Privarsi del tutto dei carboidrati porta l’organismo ad una mancanza tale da desiderarne sempre di più. E ciò, presto o tardi, porta alla classica crisi di fame che spinge a prediligere quelli che si dovrebbero davvero limitare. Il tutto per un minor controllo sul peso forma e per un umore che alla lunga comincerebbe a peggiorare portando a vivere con maggior fatica una simile privazione.

I carboidrati fanno bene all’umore e non solo. Essere in forma è sicuramente sinonimo di benessere e di bellezza ma ci sono tanti altri fattori che incidono in tal senso e che non bisognerebbe mai sottovalutare. Una buona idratazione, ad esempio, rende la pelle più tonica e colorita. Lo stesso vale per i capelli lucenti e per la vitalità che senza la giusta alimentazione rischiano pian piano di andar via. Consumare i carboidrati nel modo giusto aiuta a mantenere tutto ciò consentendo ovviamente anche di perdere peso.

Ora che abbiamo visto perché i carboidrati sono così indispensabili per vivere bene e per dimagrire nel modo corretto è bene fare alcune precisazioni.

Prima di tutto è bene ricordare che quelli da preferire sono sempre i cereali integrali, la frutta, la verdura e i legumi. Andrebbero invece ridotti quelli raffinati e, ovviamente, gli zuccheri presenti in dolci e simili.

Detto ciò, una porzione di carboidrato a pasto è sempre consigliata. L’ideale è infatti quello di non farsi mai mancare i giusti macro nutrienti ad ogni pasto, inserendo quindi sempre sia i carboidrati complessi che le proteine magre e i grassi buoni. Così facendo la dieta sarà molto più piacevole da seguire e si potrà dimagrire senza perdere il buon umore e senza compromettere la vita sociale.

Per non sbagliare, quindi, basta seguire un’alimentazione che sia sana e al contempo bilanciata e che preveda il consumo di pane e pasta integrale, legumi, pasta di legumi, pseudo cereali come amaranto, quinoa e teff, verdure e frutta.

Carboidrati ai quali andranno poi associati (sempre in modo bilanciato) proteine magre e grassi buoni come quelli della frutta secca, dell’avocado e dei semi oleosi. Ingredienti con i quali si possono realizzare anche primi piatti gustosi e dolci sani e tutto senza mai perdere il sorriso, fornendo al proprio organismo tutto ciò che gli serve per vivere bene e per raggiungere il peso forma mantenendolo nel tempo.