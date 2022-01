Spuntino light da portare sempre con te? Ecco alcune dritte

Avere uno spuntino sempre con se è un buon modo per non cedere agli attacchi di fame. Scopri alcune dritte per realizzarne di buoni che siano anche light.

Quando si decide di seguire una dieta o di mangiare in modo da mantenersi in ottima forma, uno dei problemi più frequenti è quello della paura di aver fame in momenti in cui non si sa cosa mangiare. Ciò avviene solitamente a metà mattina o nel pomeriggio. Periodi di tempo in cui venendo da un pasto ed in attesa dell’altro non si sa mai cosa mangiare.

Per evitare di cedere a qualcosa di estremamente dannoso per la linea, può essere utile provare a preparare degli spuntini da portare sempre con se. Un trucco per avere sempre qualcosa di pronto da mangiare in caso di fame e per sentirsi al contempo sicuri in tal senso.

Un modo semplicissimo per affrontare la dieta in modo più sereno e senza troppe ansie. Sopratutto se si è soliti avere fame nel corso della giornata. Ecco quindi alcune idee per uno spuntino light da portare sempre con se.

Spuntino light da portare con se: alcune idee che funzionano

Aver fame tra un pasto e l’altro rientra tra i rischi più grossi quando si è a dieta. Al contempo, proprio ciò che si mangia in questi frangenti finisce con l’essere pericoloso. Quando si è fuori, infatti, la scelta riguardante gli spuntini è scarsa e spesso si finisce con il cedere a quella fetta di torta che si desiderava da tanto e che una volta assaporata porta persino a fare il bis.

Nulla di grave se ciò avviene raramente ma estremamente a rischio per la linea (e non solo) se è un’abitudine che si ripete ogni giorno. Come fare, quindi? Il trucco sta nello scegliere per uno spuntino light semplice e da portare sempre con se. In questo modo si potrà godere di qualcosa di buono, che sfami e che al contempo sia anche in linea con la propria scelta di perdere peso o mantenersi in forma. Vediamo quindi quali sono le opzioni tra cui scegliere.

La frutta secca. La prima scelta, non esattamente ipocalorica, ma molto adatta alla dieta è quella data dalla frutta secca. In giro se ne trova di già confezionata e pronta da gustare ma, in alternativa, si può optare per una manciata da portare sempre con se. Oltre a conservarsi bene anche per giorni, ne basta solitamente una piccolissima quantità per saziarsi. E tutto facendo il pieno di proprietà benefiche e di grassi buoni. Uno spuntino che i nutrizionisti consigliano sempre e che si rivelerà più che utile per placare sia la fame vera che quella nervosa.

La barretta proteica. Un altro spuntino super goloso e che si può realizzare a casa per portarlo sempre con se è la barretta proteica. Con una base di cioccolato fondente e cereali integrali come, ad esempio, l’avena, si può infatti ottenere uno spuntino light che sia anche goloso. In extremis, in commercio ci sono alcune barrette con ingredienti abbastanza sani. Ciò che conta, però, è preferire sempre quelle da preparare in casa e a base di ingredienti che si conoscono.

La mela. Spesso si sente dire che in caso di fame si può mangiare un frutto. La verità, però, è che non tutti i frutti sono indicati. Alcuni sono davvero troppo zuccherini (vedi ad esempio la banana) ed altri rischiano di far venire più fame di prima. Uno che vale la pena tentare e che in genere si conserva anche bene in borsa è la mela. Tra le tante la più indicata è la Golden delicious da mangiare rigorosamente con la buccia in modo di fare il pieno di fibre.

Un panino con prosciutto di tacchino e formaggio. Un altro spuntino, da portare solo se si sa di mangiarlo entro poche ore, è quello a base di pane integrale con formaggio e prosciutto di tacchino. Particolarmente indicato per lo spuntino che si fa durante lo studio ed il lavoro. In genere ne basta uno davvero piccino per saziarsi e per fare il pieno di energie e ciò basterà per non cedere a tentazioni molto più pericolose.

Il muffin proteico. Un altra possibilità è quella data dal muffin proteico da preparare a casa. Basta mettere insieme della farina d’avena, dello yogurt, degli albumi ed un dolcificante a piacere per ottenere dei dolcetti buoni ed in grado di saziare. Portarne uno con se sarà semplice anche perché si mantengono a lungo e consentono di poterne usufruire sia al mattino che al pomeriggio. E tutto senza rinunciare a quel sapore dolce di chi si ha spesso bisogno quando si è a dieta.

Scegliere lo spuntino light giusto da portare sempre con se è un buon modo per seguire uno stile alimentare sano e senza troppe licenze poetiche. Soprattuto se si pensa che gli stessi sono perfetti da gustare anche quando si è a casa.

Un modo per non soffrire la fame e sentirsi sempre energici al punto giusto e tutto senza dover correre in giro alla ricerca di cosa mangiare. Ciò che conta è saper scegliere quello più adatto alla propria persona e al proprio stile di vita. Cosa che renderà qualsiasi dieta ben più gestibile e semplice da seguire.