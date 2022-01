Trovò l’amore al Grande Fratello: dopo 8 anni, ecco com’è e cosa fa oggi

Vi ricordate i nomi di tutti i concorrenti che negli anni si sono susseguiti al Grande Fratello? Oggi vi parliamo di una di loro e di come sia cambiata tanto nel corso degli 8 anni. Ecco chi

Oggi vogliamo parlarvi della grande trasformazione di una delle protagoniste del Grande Fratello. Si tratta di Francesca Rocco. La donna prese parte all’edizione condotta da Alessia Marcuzzi nel lontano 2014.

Durante la sua esperienza dentro la casa più spiata d’Italia, Francesca aveva appena 29 anni era una ragazza molto apprezzata e sicuramente dal grande fascino. Durante l’edizione del 2014 in onda su Canale 5, Francesca rimase dentro la casa per 85 giorni e si portò a casa un gradito secondo posto nella finale del Grande Fratello 13. Edizione vinta da Marco Petrilli.

Quando la ragazza fece ingresso nella casa più spiata d’Italia aveva appena 29 anni e dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza lavorava come impiegata in una banca. Durante la sua permanente fece parlare molto di sé per la storia d’amore che ebbe insieme all’ex gieffino Giovanni Masiero. Storia d’amore che si prolungò anche dopo il reality. Infatti ancora oggi i due hanno una grande storia d’amore. Dopo una convivenza i due sono convolati a nozze nel 2016 ed oggi hanno due splendidi bambini.

Ma cosa fa oggi una delle finaliste e protagoniste indiscusse dalla 13esima edizione del reality show di Mediaset? Scopriamolo insieme.

Francesca Rocco, dal Grande Fratello all’influencer e moda

Francesca Rocco è stata una delle protagoniste della tredicesima edizione del reality show più spiato d’Italia, il Grande Fratello. Dopo aver concluso la sua esperienza dentro la casa e collocatosi al secondo posto. Oggi è una mamma a tempo pieno e un guru della moda.

Da quello che sappiamo, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 13 l’ex gieffina cercò di farsi spazio nel mondo della spettacolo e della televisione grazie alla visibilità raggiunta nella casa più spiata d’Italia. Divenne una modella e testimonial di noti brand di abbigliamento e di make up.

Inoltre ha continuato a comparire nel piccolo schermo, nelle vesti di opinionista al Grande Fratello ed è stata ospite di vari programmi come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Verissimo.

Nonostante recentemente non appaia più tanto in televisione, Francesca continua a lavorare come testimonial di alcuni brand sfruttando le sue capacità in una nuova dimensione, quella dei social network.

Possiamo definirla come un’influencer che condivide con i suoi quasi 250 mila follower scatti di prodotti di moda, make up ma anche momenti familiari. Oltre ad Instagram, Francesca Rocco gestisce un suo blog chiamato “Touché” di make up, moda, viaggi e life style.

