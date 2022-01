Puntata entusiasmante di venerdì 28 gennaio al grande Fratello VIP. Come al solito, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno catalizzato l’attenzione degli spettatori con i loro outfit straordinari. Ecco i look stratosferici di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip.

La trentottesima puntata del Grande Fratello Vip è stata decisamente ricca di emozioni. Ad andare in nomination sono stati Delia, Soleil e Giucas. L’eliminata è stata invece Federica Calemme. Ma ad attirare l’attenzione sono state le due bellissime opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata come sempre piena di avvenimenti e colpi di scena. Mentre Alex Belli ha dichiarato tutti i ‘pro’ dell’avere una relazione aperta, le due opinioniste Bruganelli e Volpe hanno come al solito stupito con i loro outfit sempre azzeccatissimi. Eccoli!

I look imperdibili di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al GF Vip

Look davvero sofisticato quello scelto dalla bellissima Sonia Bruganelli, che ha indossato una semplice camicetta bianca abbinata a un’ampia lunga gonna color blu oltremare plissettata a dare un tocco di luce e di personalità in più. Altrettanto appariscenti le scarpe, splendide décolleté di un verde brillante perfettamente in tono con la personalità frizzante dell’opinionista più discussa di questa stagione.

Altrettanto sofisticata la splendida acconciatura: la Bruganelli ha infatti optato per uno chignon molto tirato a mettere in evidenza il suo splendido viso.

Look da vera diva quello scelto da Adriana Volpe, che ha optato per attillati pantaloni in pelle super sexy abbinati a una camicetta con ampie maniche sfasate color lilla in tono con le scarpe.

Per quanto riguarda l’acconciatura, Adriana ha optato per un look sofisticato, lasciando i capelli sciolti sulle spalle e perfettamente lisci.

Anche stavolta, quindi, non si può proprio stabilire una vincitrice di stile. Entrambe le opinioniste, infatti, hanno fatto di nuovo centro!