Il trucco occhi di Valentina Ferragni ci fa scoprire il Rose Gold: adorabile!

Il trucco occhi rosa di Valentina Ferragni è ispirato alla luminosa e raffinatissima sfumatura dell’oro rosa. A chi sta bene, come si realizza e come si trasforma in un make up super glamour?

Oltre a essere in assoluto il colore più indossato da Valentina Ferragni e da moltissime altre giovani donne, il rosa è stato anche una delle tendenze make up dell’anno.

Questo colore discreto e tanto raffinato quanto indimenticabile, può essere utilizzato per creare make up molto versatili. Eseguendo appena qualche leggerissimo cambiamento, infatti, sarà possibile trasformare un trucco da giorno in un particolarissimo glamour make up da sfoggiare di sera.

Il rosa è considerato spesso un colore piuttosto infantile ma, come accade sempre nel make up e nella moda, tutto dipende da come lo si utilizza. Il golden rose è un rosa molto sofisticato, ben lontano dall’innocenza del rosa baby.

Tra le (molte) qualità di questo colore c’è anche quella di essere una base perfetta per creare un total look che coinvolga occhi, gote e labbra. Non resta che provare!

Come si realizza il trucco occhi oro rosa di Valentina Ferragni?

Valentina Ferragni ha una carnagione chiara e un sottotono dorato. Per questo motivo il rosa in tutte le sue sfumature, ma anche tutti gli altri colori caldi le stanno particolarmente bene.

Per la creazione di questo look sono state ampiamente utilizzati diversi toni di rosa e di marrone caldo sulla palpebra.

L’obiettivo è stato ottenere uno smokey eyes allungato ed estremamente seducente e, per farlo, sarà importante combinare ombretti dalle texture differenti.

Il consiglio di Manuele Mameli, uno dei più affermati make up artist del momento, consiste nello scegliere sempre un ombretto matte per la base. In questo modo creerà una base scura e omogenea sulla quale gli ombretti più chiari e con finish luminosi potranno risaltare.

Come accennato, l’ombretto di base dovrebbe essere sempre un marrone. Se si ha un sottotono caldo come Valentina il consiglio è di virare verso un marrone con profonde note di arancio. Se si ha un sottotono freddo, invece, il consiglio è di scegliere un marrone freddo, cioè con piccole quantità di blu o di viola.

L’importante, in entrambi i casi, è non esagerare con le quantità. Un’applicazione eccessiva di prodotto potrebbe appesantire troppo la palpebra, soprattutto considerando che al di sopra del primo strato andranno costruiti i due successivi, più luminosi.

Assolutamente fondamentale sarà anche la tecnica di applicazione lungo la palpebra inferiore. Se si dovesse far “scendere” troppo la sfumatura verso la guancia l’occhio apparirà stanco e spento. In pratica il trucco andrà a ricreare l’effetto di un’occhiaia piuttosto marcata, e di certo non è quello che vogliamo.

Per creare l’effetto luminoso si dovrà passare all’applicazione al centro della palpebra di un ombretto metallizzato. Il colore da scegliere è ovviamente il rosa che, sovrapposto alla base, risulterà ancora più luminoso.

Infine, per l’angolo interno dell’occhio Manuele Mameli ha scelto un ombretto madreperlato, ancora una volta sui toni del rosa ma più chiaro del precedente.

Si può dire che la scelta di questo colore sia assolutamente fondamentale per la buona riuscita del make up. Se dovesse essere troppo freddo darà l’impressione di un occhio scavato e malaticcio. Questo problema si verifica soprattutto applicando l’ombretto su una pelle dal sottotono caldo o dorato. Con un sottotono più caldo di quello di Valentina il consiglio è di non puntare sul bianco ma di scegliere un ombretto dorato. L’altro consiglio è di applicare la minor quantità possibile di prodotto.

Per evitare di sovraccaricare la palpebra di polveri la scelta migliore è utilizzare almeno un prodotto in crema. Abbiamo scelto un ombretto Rose Gold in crema proprio per questo trucco: lo troverai alla fine dell’articolo!

Le ciglia effetto Pop – Up

Come si vede nel video, l’effetto pop up del make up è ottenuto attraverso un preciso lavoro sulle ciglia, che sono state curvate con il piegaciglia.

Dopo la piega è stata applicata un abbondante strato di mascara. Per ottenere un bel contrasto senza usare ciglia finte si può ricorrere alla “doppia applicazione”. Questa semplicissima tecnica consiste nell’applicare un primo strato di mascara, attendere che sia secco, applicarne un secondo.

Da Daily a Glamour Make Up in poche mosse

Come si è visto, questo trucco è così elegante e discreto da poter essere portato serenamente sia di giorno sia di sera. Per elevarlo, trasformandolo in un make up davvero artistico e particolare, basterà eseguire delle piccolissime aggiunte.

Come si vede nelle fotografie pubblicate su Instagram, per Valentina è stato creato un look con perline adesive. Sono state applicate sotto l’arco del sopracciglio, evitando accuratamente di sovrapporle alla palpebra truccata.

Labbra e Blush

Come già detto, il Rose Gold è una nuance che può essere tranquillamente utilizzata per creare un total make up.

Bisogna dire però che, se sarà piuttosto semplice trovare un rossetto rosa con pagliuzze dorate, per il blush potrebbe essere più complesso. Se non si vogliono acquistare troppi prodotti e si vuole essere certe di non sbagliare sfumatura, la soluzione c’è!

Basterà scegliere un rossetto piuttosto cremoso e applicarlo sulle gote come se si trattasse di un comune blush in crema, picchiettandolo con le dita verso l’angolo degli occhi. Come illuminante si potrà utilizzare una piccolissima quantità dello stesso ombretto scelto per l’angolo interno degli occhi.