Scrub viso astringente fai da te: la ricetta facile e low cost

Scrub viso purificante: ti sveliamo la ricetta segreta per prepararne uno 100% biologico. Occorrono pochi ingredienti che quasi tutte abbiamo in casa. Risultato: un incarnato più sano e luminoso!

Avere un incarnato radioso è il desiderio di quasi tutte le donne. Con il passare del tempo, però, il viso cambia. In genere già dopo i 40 anni compaiono rughe e rilassamenti cutanei, dovuti ad una minore produzione nel corpo di elastina e collagene. Ma incidono anche altri fattori quali fumo, cattive abitudine alimentari, stile di vita scorretto ed esposizione prolungata al sole.

Fare prevenzione è il modo migliore per preservare la pelle. Se la domanda è come, la riposta è semplicissima: basta seguire una corretta skincare routine. Creme e sieri vanno selezionati con cura, a seconda che la pelle sia normale, grassa, secca oppure mista.

Dopo gli “anta” la pelle va nutrita più in profondità. Le rughe, infatti, si formano anche per scarsa idratazione. Le creme migliori per rigenerare la pelle sono quelle a base di acido ialuronico, molecola naturalmente prodotta dall’organismo per proteggere i tessuti.

Tieni conto, però, che non basta soltanto idratare bene la pelle. Bisogna anche liberarla da tutte le impurità quali residui di trucco e smog, sebo in eccesso e cellule morte. In tal senso aiuta moltissimo fare uno scrub viso una volta ogni 10-12 giorni.

In commercio si trovano tanti scrub con microgranuli, appositamente studiati per favorire uno sfregamento delicato. Ma, se sei un’amante del fai da te, puoi prepararne uno a casa in pochi minuti.

Scrub viso purificante: ecco la ricetta che ti piacerà!

Lo scrub viso ha un alto potere rigenerante: mentre lo massaggi i granuli esfolianti, oltre a rimuovere le impurità, stimolano la circolazione sanguigna, favorendo così una migliore ossigenazione dei tessuti. Risultato: un incarnato più liscio e luminoso!

Se hai una pelle impura, allora opta per uno scrub viso purificante alla mela fatto in casa.

INGREDIENTI:

1/2 mela frullata;

4 cucchiaini di zucchero di canna;

2 cucchiaini di miele;

4-5 gocce di succo di limone.

PREPARAZIONE: In una ciotola, unisci la mezza mela e lo zucchero di canna. Amalgama bene per eliminare tutti i grumi. Poi, aggiungi i due cucchiaini di miele. Continua a mescolare per circa un minuto, fino ad ottenere un composto cremoso. Infine, aggiungi il succo di limone fresco e amalgama il tutto per pochi secondi. Et voilà, il tuo scrub alla mela è pronto!

Vediamo ora come va applicato. Sicuramente è meglio fare il trattamento prima di andare a letto, per distendere la pelle stressata durante il giorno. Stendi uno strato generoso di scrub sul tutto il viso, massaggiando delicatamente. Lascialo agire per 4-5 minuti. Trascorso il tempo utile lava il viso con acqua tiepida, asciugalo bene tamponando e, poi, applica la crema che usi di solito.

Questo scrub è ideale per pelli miste, grasse e lucide. Non è adatto, invece, per le pelli troppo delicate. Il motivo è facilmente intuibile: tra gli ingredienti c’è il limone, che potrebbe causare delle irritazioni. Su una pelle grassa, invece, svolge un’azione purificante, regolando la produzione di sebo soprattutto nella zona T (fronte, naso e mento).

C’è anche una seconda ricetta (ancora più veloce) per preparare uno scrub viso astringente. Occorrono soltanto due cucchiai di sale (o di zucchero) da mescolare con del succo di limone fesco. Per una corretta applicazione, segui il procedimento descritto poche righe sopra.

Insomma, ad ogni pelle il suo scrub! Per trattate quelle grasse o miste, è fondamentale utilizzare anche delle creme non comedogene, per non ostruire i pori. Quando ciò accade, compaiono sul viso brufoli, punti neri e comedoni. In genere queste creme hanno formulazioni leggere a rapido assorbimento, per non appesantire troppo la pelle.

Se hai una pelle grassa, ora sai come eliminare l’orribile effetto lucido su fronte e guance. Scegli i cosmetici giusti e non sottovalutare i benefici dello scrub. Prova una delle ricette descritte sopra (oppure alternale) ed avrai buoni risultati. Anche il make up durerà più a lungo!