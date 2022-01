Tenere i cavi in ordine ti stressa? Non più, abbiamo i trucchi infallibili!

Scopri come tenere tutti i cavi di casa in perfetto ordine grazie ad alcune piccole astuzie da mettere in atto.

Chi ha a cuore l’ordine della propria casa, sa bene come ci voglia davvero poco per generare un certo caos. Caos che dato solitamente da roba fuori posto, da oggetti impilati nel modo sbagliato ma, sopratutto, dalla presenza di cavi, cavetti e caricabatterie lasciati in giro per casa.

Si tratta di un problema che va sicuramente di pari passo con il numero di elettrodomestici e dispositivi che si hanno in casa ma che in alcuni casi può diventare davvero ingestibile.

Scopriamo quindi alcune delle mosse più semplici per mantenere sempre in ordine cavi e caricabatterie.

Come tenere in ordine i cavi di casa

Che si tratti della tv, delle casse con cui si ascolta musica, del pc o di tablet e smartphone, quasi tutti abbiamo giornalmente a che fare con cavi lasciati in giro sui mobili o riposti malamente per terra. Una situazione che oltre ad essere poco gradevole alla vista può risultare addirittura rischiosa.

Dopotutto, determinati cavi conducono elettricità in modo più importante di altri e questo aspetto può renderne rischioso un uso approssimativo. Problema al quale si unisce un senso di disordine generale che non è sempre gradito, sopratutto quando si aspettano ospiti. Come fare, quindi?

Per fortuna ci sono tante piccole strategie che si possono mettere in atto nel modo giusto e tutto al fine di ottenere un ambiente più ordinato e, inutile dirlo, più sicuro. Ecco quindi alcune delle più semplici e rapide da cui prendere spunto.

Creare una scatola a scomparti. Un buon modo per riporre i cavi in maniera ordinata è quello di adibire una scatola appositamente per loro. Ancor meglio se la stessa è divisa in scomparti. In questo modo, infatti, si potranno riporre i vari caricabatterie quando non sono in uso. E tutto in modo da non mescolarli tra loro.

Fissare i cavi al muro. Per i cavi lunghi come quelli della tv, si può optare per fissarli al muro con gli appositi ganci o coprendoli con una canalina. Un modo ideale per non creare disordine dal punto di vista visivo e per tenere ogni cavo al suo posto. Cosa che, in una casa con tanti dispositivi si rivelerà più che mai utile.

Un posto per ogni cavo. Se si hanno tanti cavi che si tengono sempre in uso e che pertanto non si è soliti riporre, si può prendere l’abitudine di ritagliarsi degli spazi nei quali riporli. In questo modo saranno facili da recuperare quando servono, tenendoli magari un po’ meno in vista ma al contempo sempre pronti all’uso. Una scelta che è in grado di unire praticità e bellezza.

Queste semplici dritte si rivelano più che mai utili per tenere cavi e caricabatterie sempre in ordine e tutto senza appesantire l’ambiente di casa.

Un buon modo per godere al massimo di spazi ben organizzati e che siano anche funzionali ma anche gradevoli da guardare e da vivere. Esattamente ciò che ci si aspetta da un ambiente domestico che sia funzionale ma confortevole.