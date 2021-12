Gommage viso per pelli secche: la ricetta top con soli 3 ingredienti

Gommage viso: ecco la ricetta facile con soli 3 ingredienti per preparalo a casa in pochi step. Questo trattamento ti aiuterà ad esfoliare bene la pelle. Risultato: un incarnato più liscio e luminoso!

La pelle è un involucro difensivo che isola e protegge il nostro corpo, in primo luogo dall’azione dannosa degli agenti atmosferici. Nei cambi di stagione, necessita di coccole extra. A fine estate, per esempio, notiamo che più secca e disidratata. Tutta colpa di sole, vento e salsedine.

In alcune parti del corpo la cute è più sensibile. Pensiamo al contorno occhi o, ancora, alla zona labbra. Detergere e lavare il viso accuratamente spesso non basta. C’è bisogno di trattamenti specifici, per ritrovare una grana più compatta e luminosità. Ed ecco che, allora, è buona abitudine fare una maschera viso, 1-2 volte a settimana.

Non bisogna dimenticare inoltre che, sullo strato più superficiale delle pelle, si accumulano cellule morte, sebo in eccesso, residui di trucco, smog e altre impurità. Per liberare la pelle, soprattutto quella del viso, occorre quindi esfoliarla. Come? Basta fare un gommage, che altro non è che uno scrub.

In commercio si trovano tanti prodotti esfolianti, a base di olio di mandorle dolci, avocado, cocco, olio di jojoba etc. Ma, quando di parla di skincare routine, un valido aiuto arriva anche dai rimedi naturali.

In questo articolo vogliamo svelarti la ricetta top per un gommage fai da te ideale per pelli secche, con l’utilizzo di soli 3 ingredienti. Vediamo insieme come si prepara.

Gommage viso fai da te: ecco la ricetta bio e low cost!

Voglia di un incarnato più liscio e luminoso? Semplice: devi esfoliare periodicamente la pelle! Se vuoi risparmiare, allora ecco la ricetta facile e veloce per un gommage viso 100% naturale. Ti occorrono soltanto tre prodotti, scopriamo quali.

LEGGI ANCHE –> Punti neri addio con la maschera autunnale all’argilla verde e kiwi

INGREDIENTI:

1 cucchiaio di miele;

1 cucchiaio di acqua di rose;

un pizzico di zucchero.

PREPARAZIONE: Metti i tre ingredienti in una ciotola. Amalgama bene il tutto e fermati soltanto quando avrai ottenuto un composto a consistenza cremosa, senza grumi. Applica lo scrub sul viso, massaggiando delicatamente per almeno tre minuti.

Facendo così stimolerai la circolazione sanguigna, favorendo quindi una migliore ossigenazione dei tessuti. Infine lava il viso con acqua tiepida, asciugalo tamponando delicatamente e passa ad applicare la crema idratante che usi di solito.

Questo gommage racchiude tutti i benefici di tre ingredienti eccezionali. Il miele ha proprietà antibatteriche, antiossidanti e lenitive, perfette per rigenerare le pelli secche. In più, aiuta a incrementare la produzione di collagene. Quindi, è un alleato prezioso per combattere le rughe.

Gli enzimi contenuti nel miele agiscono come un esfoliante delicato, eliminando le cellule morte e rendendo la pelle più sana e luminosa. L’altro ingrediente jolly, vero e proprio super food per pelli secche, è l’acqua di rose. Molto utilizzata nei prodotti cosmetici, dalle creme corpo ai tonici per il viso, vanta proprietà lenitive, astringenti, rinfrescanti e antiage.

Infine c’è lo zucchero. Noi ti consigliamo di utilizzare quello di canna, perché è un po’ più ‘ruvido’ e, quindi, agevola l’esfoliazione. Grazie allo sfregamento delicato, aiuta ad eliminate tutte le cellule morte. Lo zucchero contiene l’acido glicolico, che è un vero e proprio esfoliante naturale. Inoltre è perfetto per idratare la pelle, poiché cattura l’umidità dell’esterno e la trattiene.

Il gommage viso per pelli secche va effettuato una volta a settimana. Se, invece, la pelle è mista o grassa, si può arrivare anche a due applicazioni. In linea generale, è sempre meglio esfoliare la pelle al mattino, proprio per liberarla dalla patina di sebo che si forma di notte.

A qualsiasi tipo di scrub, segue sempre la fase dell’idratazione. Quindi, dopo averlo fatto, ricorda di applicare la crema da giorno che usi di solito. Dopo il gommage, i pori sono più aperti e, quindi, il nutrimento arriva più in profondità.

Come vedi, puoi prenderti cura del tuo viso senza spendere una fortuna. Basta individuare la ricetta giusta, procurarsi tutti gli ingredienti e il gioco è fatto.

Se hai costanza nel fare i trattamenti, che si tratti di scrub oppure di altro, i risultati arriveranno!