Cicogna in arrivo in casa Rodriguez-Moser? Cecilia svela la verità

Cicogna in arrivo in casa Rodriguez-Moser? dopo i rumors e le indiscrezioni degli ultimi giorni, Cecilia rompe il silenzio e svela la verità.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più uniti, innamorati e complici. Dopo essersi incontrati, conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, Cecilia e Ignazio non si sono più separati. Un amore importante che ha superato anche una piccola crisi che ha unito ancora di più la coppia. La storia tra la sorella di Belen e Moser procede a gonfie vele e, in futuro, tra i progetti c’è quello di avere un figlio.

Negli scorsi giorni, una foto di Cecilia ha scatenato rumors in merito ad una presunta gravidanza della sorella di Belen. La Rodriguez e Ignazio Moser non hanno mai nascosto di volere un figlio e di voler allargare la famiglia prima ancora di convolare a nozze. Quel momento sarà arrivato?

Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser? La sorella di Belen rompe il silenzio

Alcune foto di Cecilia Rodriguez diffuse sul web in cui s’intravedeva un presunto, leggero pancino, hanno scatenato rumors e indiscrezioni su una possibile gravidanza di Cecilia. Dopo giorni di voci, a rompere il silenzio è stata la sorella di Belen che ha svelato la verità sui social.

“Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono. Quando sarà il momento ve lo dirò, perché non vedo l’ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto. Quindi serenità”, ha detto Cecilia, pubblicando delle Stories Instagram smentendo così tutte le indiscrezioni delle ultime ore.



La cicogna, dunque, non è ancora in arriva in casa Rodriguez-Moser. Per il momento, dunque, Cecilia continua a fare la zia di Santiago e di Luca, i figli di Belen che ama tantissimo e a cui spera di regalare, quando sarà il momento, un cuginetto o una cuginetta.