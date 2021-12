Test: prendi una decisione e scopri la tua vera personalità

Test: oggi trattiamo il nostro aspetto psicologico. Dimmi come ti comporteresti e potrai scoprire qual è la tua vera personalità

Il test di oggi è di carattere psicologico ed ha l’obiettivo di analizzare il tuo comportamento in una situazione critica. Prenditi qualche minuto per divertirti e scoprire qualcosa di nuovo sulla tua personalità. Non dovrai fare altro che immedesimarti in una situazione di difficoltà e scegliere quale sarebbe la tua decisione. Devi farlo usando l’istinto, senza pensarci troppo.

Ovviamente, questo test non ha alcun valore scientifico. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori. Possibilmente, facendoli distrarre per qualche minuto dalla routine di tutti i giorni, che spesso può essere noiosa. Sei pronta? Stiamo per iniziare, mettiti comoda.

Guarda con attenzione l’immagine in alto e scegli quale tra le soluzioni suggerite preferisci. Ci sono quattro situazioni diverse di gestire un momento complicato. Ognuna di queste situazioni ha una priorità ma tu dovrai scegliere dove intervenire. Necessita immediatamente un intervento il bollitore che fischia, il citofono che suona, il bambino che piange o il cane che fa disastri sul divano?

Ecco qual è lo scenario che devi ipotizzare: sei a casa da sola e stai lavorando comodamente in smart working. Ma è la quiete prima della tempesta. All’improvviso, infatti, inizia a fischiare il bollitore sul fuoco, suona il citofono, il bambino inizia a piangere e il cane sale sul divano per farlo a pezzi. Qual è secondo la priorità? In quale di queste quattro situazioni è necessario intervenire subito?

Le soluzioni del test

Spegnere il bollitore: se hai preso questa decisione, vuol dire che non hai scelto la situazione più critica. Il bollitore ha una valvola di sicurezza e non potrà fare danni. Potresti anche aspettare un po’ prima di spegnerlo, le priorità sono altrove. Questo sottolinea un certo egoismo, che ti impedisce di concentrarti sulle altre persone.

Rispondere al citofono : anche chi ha preso questa decisione avrebbe potuto pensarci un po’ di più. Non è il citofono la priorità in questa situazione. Se hai scelto di rispondere al citofono, vuol dire che sei una persona socievole e provi sempre a mettere gli altri a proprio agio. A volte non riesci ad essere lucida e rischi di perdere di vista gli obiettivi più importanti.

: anche chi ha preso questa decisione avrebbe potuto pensarci un po’ di più. Non è il citofono la priorità in questa situazione. Se hai scelto di rispondere al citofono, vuol dire che sei una persona socievole e provi sempre a mettere gli altri a proprio agio. A volte non riesci ad essere lucida e rischi di perdere di vista gli obiettivi più importanti. Prendere in braccio il bambino : anche questa decisione non è corretta. Consolare il bambino prendendolo in braccio non è una priorità perché il bimbo non corre alcun pericolo. Se hai preso proprio questa decisione, vuol dire che sei una persona molto empatica. A volte metti i tuoi interessi in secondo piano per occuparti degli altri. La tua generosità è molto apprezzata da chi ti circonda. Ogni tanto prova a prenderti cura anche di te stesso.

: anche questa decisione non è corretta. Consolare il bambino prendendolo in braccio non è una priorità perché il bimbo non corre alcun pericolo. Se hai preso proprio questa decisione, vuol dire che sei una persona molto empatica. A volte metti i tuoi interessi in secondo piano per occuparti degli altri. La tua generosità è molto apprezzata da chi ti circonda. Ogni tanto prova a prenderti cura anche di te stesso. Fermare il cane: hai scelto di andare a bloccare immediatamente il cane? Brava, è proprio questa la risposta più intelligente. Gestire una situazione critica non è facile, bisogna restare lucidi. In un momento di particolare confusione, intervenire sul cane ti ha permesso di salvare ciò che resta del tuo divano. È questa l’unica vera situazione pericolosa, perché il cane sta facendo danni reali. Se hai preso questa decisione, vuol dire che sei una persona particolarmente razionale. Valuti sempre bene ogni dettaglio prima di prendere una decisione. Ed è quasi sempre quella giusta. Complimenti!

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale soluzione hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.