Maria Perrusi, nota come la “Miss dell’Italia accanto” per via della sua semplicità e genuinità, è stata la prima Miss eletta tramite televoto. Ecco com’è oggi Maria Perrusi.

Maria Perrusi è generalmente ricordata per essere stata la prima Miss Italia eletta con il televoto. Ma che fine fatto?

La Perrusi è stata la prima Miss Italia, in 70 anni di storia, ad essere eletta esclusivamente dal pubblico attraverso il televoto: la giovane (allora appena diciottenne e fresca di studi) ha ottenuto 55.272 voti contro i 25.681 della seconda classificata, la campana Mirella Sessa. I suoi meravigliosi occhi verdi, uniti a una solarità e dolcezza davvero fuori dal comune hanno davvero stregato l’intero pubblico.

Maria è originaria di Cosenza, città in cui è nata il 13 settembre 1991. A seguito della vittoria al noto concorso di bellezza, Maria ha raccontato di aver vissuto un’adolescenza normale, anche se ogni giorno era costretta ad alzarsi alle 5 del mattino per prendere il pullman per la scuola (abitava infatti in un piccolo paesino alle porte di Cosenza).

Questa sua vita semplice l’ha resa una persona molto umile, semplice e genuina. Qualità che il pubblico ha apprezzato molto.

Ma com’è oggi Maria Perrusi?

Dopo la vittoria al famoso concorso di bellezza, la bellissima Maria ha debuttato nel mondo della moda, sfilando per diverse maison. In seguito è diventata testimonial di campagne pubblicitarie per marchi di successo come Cotonella, Miluna, Peugeot, Deborah, Wella, Diana T, Agos e Valleverde.

Nel 2012 ha debuttato nel mondo della televisione entrando nel cast di La moglie del sarto, diretto da Massimo Scaglione. Nel gennaio 2013 è stata inoltre fotografata per un calendario dedicato allo stilista Gianni Versace.

Nel 2020, all’età di 29 anni, è diventata mamma della piccola Martina, avuta dal compagno, alla quale dedica gran parte del suo tempo.