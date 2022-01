Le polpette non ti vengono bene? Ecco gli errori più comuni

Scopri quali sono gli errori più frequenti che commetti quando prepari le polpette. Una volta individuati il risultato cambierà del tutto!

Le polpette sono tra quei cibi che mettono d’accordo tutti. Che si tratti di quelle di carne, di pollo o di verdure, rientrano tra i piatti che portano allegria in tavola e che è sempre un piacere poter gustare. Si tratta infatti di un mix di gusto e di bellezza a cui è davvero difficile.

Purtroppo, però, non sempre riescono bene come si vorrebbe. E quando ciò non avviene il motivo è spesso da imputare ad alcuni errori tecnici che si commettono senza quasi rendersene conto. Per questo motivo, oggi scopriremo quali sono gli errori più comuni che si fanno durante la preparazione delle polpette. Errori che ci aiuteranno a capire come ottenere un ottimo risultato.

Polpette perfette? Da oggi sarà possibile evitando questi semplici errori

Note per essere un cibo di recupero che è sempre piacevole da realizzare e da gustare, le polpette sono la scelta perfetta sia quando si vuole preparare un pranzo in famiglia che quando si sceglie di sorprendere i propri amici con un antipasto alternativo.

Che si tratti di quelle a base di pesce, di carne, di verdure o di formaggio, le polpette possono risultare però gommose o stoppose. E questo a causa di alcuni errori che spesso si fanno senza neppure rendersene conto. Errori che oggi analizzeremo per bene al fine di ottenere un buon risultato.

Inserire qualsiasi cosa. Sebbene le polpette rientrino tra i cibi di recupero, questo non significa che si possono realizzare con qualsiasi cosa. Per ottenere dei buoni risultati è importante che gli ingredienti di base siano buoni e che abbiano la giusta umidità. Meglio evitare carne troppo secca o bruciacchiata e lo stesso vale anche per altri ingredienti. Partendo da una buona base si sarà già a metà dell’opera e sempre più vicini al risultato desiderato.

Non preoccuparsi dell’equilibrio tra gli ingredienti. Ancora una volta, ciò che si sceglie di inserire nelle polpette è molto importante e lo è anche nelle proporzioni stabilite. Le uova devono essere a sufficienza per legare gli ingredienti tra loro e al contempo, questi dovranno essere nella giusta proporzione tra loro. Il sapore finale sarà così delicato e al contempo in grado di farsi ricordare nel tempo.

Non usare le spezie. Un errore grossolano che si fa spesso è quello di mettere insieme gli ingredienti senza cercare di dar loro un sapore uniforme. Una volta scelti quelli in grado di accoppiarsi tra loro ci si può infatti aiutare con le spezie. Basta inserire quelle giuste per ottenere polpette davvero buone. Associare ricotta e noce moscata, peperoni e scalogno, curcuna e pollo, etc… farà la differenza e darà un tocco in più al risultato finale.

Impastarle sempre allo stesso modo. Il pangrattato è sicuramente buono ma a volte ci sono ingredienti che si prestano meglio ad altri. Avete mai provato, ad esempio, le polpette di pollo panate nella farina di amaranto? Il risultato sarà semplicemente delizioso. E gli abbinamenti possibili sono così tanti da poter avere polpette sempre diverse per tutti i giorni dell’anno.

Cuocerle bene. Ultimo step sul quale è importante non commettere errori è quello della cottura. Spesso si cuociono le polpette troppo poco e ciò porta a renderle crude al centro. Al contrario, in altri casi, si corre il rischio di cuocerle troppe rendendole secche e asciutte. È quindi molto importante controllare per bene la cottura e questo indipendentemente da come viene eseguita. Che si tratti della cottura in forno, in padella o nella friggritrice ad aria, il procendimento da seguire è infatti sempre lo stesso. Aprire una polpetta quando si è a metà cottura può aiutare a farsi un’idea e ad ottenere delle polpette cotte a puntino.

Evitare questi semplici errori renderà la preparazione delle polpette molto più semplice rendendole un piatto semplice da preparare e ottimo da gustare. E ciò garantirà di poter godere al meglio di questa preparazione offrendo al contempo anche una buona esperienza di gusto ai propri ospiti e a tutta la famiglia.