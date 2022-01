Le crespelle non ti vengono mai? Evita subito questi errori

Scopriamo come preparare delle crespelle a regola d’arte evitando gli errori più comuni ed imparando ad arginarli. Il risultato sarà semplicemente perfetto.

Le crespelle rientrano tra quelle preparazioni che si rivelano sempre adatte all’occasione. Sia dolci che salate possono infatti dar vita a piatti molto diversi tra loro ma tutti accomunati da un impasto soffice, gustoso ed in grado di sposarsi alla grande con gli ingredienti che lo accompagnano.

Tutto sommato semplici da preparare, richiedono solitamente solo tanta attenzione ed un pizzico di pazienza. Tuttavia, ci sono anche degli errori davvero banali che se compiuti senza saperlo possono andare a cambiare il risultato, portando a delle crespelle imperfette e, in alcuni casi, immangiabili.

Se anche a te è capitato di confrontarti con delle crespelle che non vengono mai, sei nel posto giusto perché oggi scopriremo insieme come prepararle al meglio evitando quegli errori che tutti fanno.

Crespelle: gli errori da evitare assolutamente

La preparazione delle crespelle prevede il mettere insieme alcuni semplici ingredienti che, se ben mescolati tra loro, danno vita ad una pastella leggerissima che una volta cotta da vita alle tanto amate crespelle. Che si tratti di quelle dolci o salate, le crespelle si rivelano buonissime sia calde che fredde.

E, per questo motivo si accompagnano alla grande a creme dolci, gelati, formaggi, besciamelle e condimenti di ogni tipo. Ottime sia sotto le feste che per i grandi eventi, sono un piatto che una volta imparato alla perfezione offre un campo d’azione davvero vasto.

Ciò che conta è imparare ad evitare alcuni tra gli errori più banali e potenzialmente più gravi.

Sbagliare la quantità di uova nell’impasto. Le crespelle hanno proporzioni che devono essere rispettate. Togliere o aumentare la quantità di uova perché se ne hanno poche in casa o perché alcune sono in scadenza o perché si amano tanto o non si apprezzano affatto è quindi una mossa che va assolutamente evitata. L’impasto di questa preparazione è infatti da considerarsi sacro. Motivo per cui gli ingredienti non dovrebbero mai essere modificati.

Fare un impasto troppo acquoso. A volte, può capitare che l’impasto della crespella risulti acquoso. Quando ciò si verifica, è molto probabile che si sia sbagliato qualcosa. E questo può portare a non ottenere il risultato desiderato. Davanti ad un impasto acquoso è quindi molto importante aggiungere della farina. Ciò che conta, sopratutto se le si preparano per la prima volta, è fare magari una prova per accertarsi che ci sia davvero troppa acqua e che non sia solo una percezione sbagliata. Realizzando una prima crespella (o almeno provandoci) si capirà subito se si è davanti al composto perfetto o se è necessario apportare qualche modifica.

Mescolare poco. Uno dei requisiti fondamentali per la buona riuscita delle crespelle è quello di avere un’impasto che sia liscio e uniforme. Per ottenerlo è quindi molto importante mescolare per bene e senza risparmiarsi. Davanti a grumi o consistenze sbagliate, il rischio è infatti quello di una preparazione che non sia all’altezza delle aspettative o di crespelle addirittura da buttare.

Aggiungere sale o zucchero all’impasto. Quando si parla di crespelle, si intende quell’impasto ibrido e che è possibile usare sia per pietanze dolci che salate. Questo significa che al suo interno non devono esserci né sale ne zucchero. Unire uno dei due solo perché si sa già la destinazione finale della crespella porterà solo ad un sapore troppo forte e molto diverso da come dovrebbe essere. A dare il sapore finale e la sapidità o l’eventuale dolcezza devono infatti essere sempre e solo i condimenti.

Sbagliare i tempi di cottura. Una volta ottenuto l’impasto perfetto, l’ultimo errore da evitare è quello che riguarda la cottura. Per una crespella che sia sottile al punto giusto è infatti importante che la padella sia ben calda. Se ciò non avviene il risultato potrebbe essere alterato. Crespelle troppo alte, secche o spaccate sono infatti da considerarsi sbagliate. Motivo per cui, è molto importanti concentrarsi sulla loro cottura al fine di ottenere il risultato tanto desiderato.

Per delle crespelle perfette e prive di errori è molto importante prestare attenzione ai punti elencati qui sopra. Solo così si potrà contare su una preparazione a regola d’arte e ad un risultato che sia così bello da vedere e buono da mangiare da riempire d’orgoglio davanti ad amici e parenti. Provare per credere!