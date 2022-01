Unghie effetto coccodrillo: la seducente nail art per l’estate 2022

By

L’estate vestirà le nostre unghie con tendenze davvero particolari, le unghie effetto coccodrillo saranno un vezzo che conquisterà moltissime donne, soprattutto potendo giocare con i colori.

Le unghie effetto coccodrillo o pelle di serpente saranno una delle nail art di tendenza per la prossima primavera estate e vestiranno le nostre mani in modo ricercato e femminile.

Le nostre unghie sono a tutti gli effetti un modo per esprimere la propria personalità. I colori, la forma e soprattutto lo stile e le decorazioni che scegliamo di sfoggiare possono essere considerati degli accessori indispensabili per essere alla moda.

Unghie effetto coccodrillo o pelle di serpente: perché scegliere una nail art dallo stile unico

Come le unghie tartarugate, un altro dei trend per la bella stagione, anche le unghie effetto coccodrillo o pelle di serpente saranno una delle nail art più gettonate a partire già dalla primavera che è alle porte.

Questo tipo di nail art, potrà essere interpretata in diversi modi, dalla riproduzione fedele della pelle di coccodrillo, alla realizzazione di unghie coloratissime, sfumate e molto brillanti, perfette per un look da spiaggia. Se vi state domandando a quale tipo di donna possono stare bene, sicuramente a tutte.

Basterà studiare, magari assieme alla propria onico tecnica di fiducia, il modo di decorare le unghie con l’equilibrio giusto. Per una donna matura per esempio, potrebbe essere un’idea vincente quella di non scegliere un ‘all over’ ma di decorare ad effetto coccodrillo solo due unghie.

Un’altra soluzione che piacerà davvero molto, sarà quella di creare una french manicure dove le lunette saranno decorate ad effetto coccodrillo o pelle di serpente.

Per chi invece ama un effetto assoluto, via libera all’effetto coccodrillo ma colorato, magari sulle tonalità del rosa o del verde. La scelta sarà strettamente personale ma un particolare che farà la differenza su questo tipo di decorazione sarà la lunghezza delle unghie!

Le unghie, per esaltare al meglio l’effetto coccodrillo, dovranno essere da medio lunghe a lunghissime. Questo tipo di nail art non dona affatto alle unghie corte.

Come realizzare le unghie effetto coccodrillo: il video dimostrativo per capire come realizzare questa particolare tecnica di nail art

Seguendo il video tutorial, potrete curiosare ed imparare come si possono realizzare delle bellissime e coloratissime unghie pelle di coccodrillo o anche di serpente.

Non vi resta che scegliere come sfoggiare questa nuova tendenza per avere mani super glam!