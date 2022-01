Giuliana De Sio è una delle attrici più conosciute in Italia, ma nel suo passato si cela un segreto davvero incredibile. Ecco la rivelazione di Giuliana De Sio.

L’attrice Giuliana De Sio ha fatto una rivelazione davvero stupefacente nello studio di Verissimo. Ecco di cosa si tratta.

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Giuliana De Sio ha raccontato diversi avvenimenti poco felici che hanno segnato la sua infanzia. Tra questi, innanzitutto, la separazione dei genitori quando aveva solo 12 anni:

“Nella mia famiglia non ci veniva data notizia di quello che avveniva. Le cose accadevano e basta. Ci trovammo io e mia madre Elvira da sole e ci trasferimmo a Salerno a casa di questo Aldo, un chirurgo che poi sposò mia mamma”.

La De Sio ha inoltre ammesso di non aver mai visto sua madre felice: “Io ho ereditato quel viso, ho assorbito un po’ di quella attitudine. Io ho dovuto faticare molto per imparare a sorridere”.

La rivelazione di Giuliana De Sio

L’arrivo del successo l’ha poi gettata in una sorta di inquietudine costante, che l’ha spinta a chiedere l’aiuto di un analista: “Personalmente sono andata in analisi per la prima volta a 19 anni”, ha confessato Giuliana. “Con i primi soldi guadagnati ho preso una persona che mi facesse i servizi a casa e un analista”.

Anche con la sorella Giuliana ha avuto (e sta avendo) diversi problemi: “Lei è pazza, diventa sempre più pazza. Ultimamente ha debordato verso una follia molto simpatica, ma non so quanto controllabile. Non siamo sempre andate d’accordo, io e lei, ma non avendo né io, né lei una famiglia acquisita, ci rendiamo conto di quanto sia prezioso questo legame tra di noi”.

Parlando di amore, Giuliana ha ammesso di non riuscire a innamorarsi: “I miei amici dicono che sono io che non lo cerco. Non è vero, io lo voglio, ma non succede. Sono tanti anni, dieci, che non mi innamoro. C’è qualche medicina?”