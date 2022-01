L’impasto della pizza è gommoso? Evita subito questi errori

Scopri come realizzare un impasto per pizza che non risulti gommoso evitando i pochi ma importanti errori che tutti fanno.

La pizza è uno dei piatti più amati al mondo. Che la si mangi fuori, d’asporto o preparata in casa, rappresenta da sempre uno di quei cibi che invitano alla gioia e alla convivialità. Croccante, alta, bassa, con bordo ripieno, dai mille condimenti, semplice o addirittura bianca, ogni pizza deve gran parte della sua bontà all’impasto. Senza questo, infatti, l’esperienza che si ha nel mangiarla non sarebbe mai la stessa.

Come fare, però, se proprio l’impasto risulta gommoso e poco piacevole da mangiare? Quando ciò avviene, la causa è dovuta senza alcun dubbio ad alcuni errori che si commettono durante la sua preparazione. Errori che oggi scopriremo al fine di evitarli per sempre e di dar vita a pizze così buone da conquistare tutti al primo morso.

Impasto della pizza gommoso: gli errori che devi evitare

Se tra le tue passioni c’è quella di preparare a casa la pizza, di sicuro ti sarai imbattuta almeno una volta nell’impasto gommoso. Un problema che può verificarsi in qualsiasi momento della preparazione e che ha cause diverse ma che andrebbero sempre capite in modo da trovare la giusta soluzione.

Per una buona pizza, è infatti fondamentale che l’impasto sia sempre ben incordato, che non diventi umido o gommoso e che risulti croccante, soffice ma sempre facile da masticare.

Dopotutto, per quanto i condimenti che scegliamo di volta in volta siano importanti al fine di dare un sapore diverso, ciò che rende ogni pizza così speciale è proprio l’impasto che ne crea la base.

Per fortuna, ci sono alcuni errori che possiamo smettere di fare e che in questo modo ci condurranno verso una preparazione più corretta della pizza. Ecco, quindi, i più importanti da ricordare.

Scegliere le farine sbagliate. Per una buona pizza casalinga è consigliabile usare farine diverse. A quella 00 solitamente consigliata si dovrebbe infatti aggiungere della manitoba o una qualsiasi farina con più forza. In questo modo l’impasto sarà più resistente ed il rischio di andare incontro ad una pizza gommosa sarà davvero minore.

Sbagliare le proporzioni. Spesso, quando si prepara l’impasto per la pizza ci si diverte a fare di testa propria, togliendo o aggiungendo elementi. La verità è che la pizza ha bisogno di proporzioni ben definite, che variano in base al tipo di farine usate e che si rivelano sempre molto importanti. Tener conto della quantità di acqua e di lievito e del tempo di lievitazione è quindi molto importante.

Usare un impasto ancora molle. È vero, di questi tempi va di moda la pizza ben idratata. È importante però saper fare le giuste distinzioni e ricordarsi che l’impasto deve essere sempre ben incordato. Per capire se lo è basta togliere l’impasto dalla sua ciotola. Se si stacca facilmente e allungandosi allora vuol dire che l’incordatura è ancora ottima. Se risulta troppo appiccicoso e difficile da lavorare, allora necessita di essere ripreso. Un impasto molle darà infatti vita ad una pizza troppo gommosa.

Far cuocere poco la pizza. Anche la cottura riveste un aspetto importante. Far cuocere poco la pizza porterà ad un impasto che non ha ancora avuto modo di gonfiarsi come si deve in forno. Ciò produce solitamente cornicioni gommosi e poco digeribili ed una pizza che risulterà se non cruda davvero poco piacevole da mangiare.

Cuocere troppo a lungo la pizza. Al contreario, se per paura di servire una pizza cruda la si cuoce troppo, l’impasto si seccherà all’interno facendosi più sottile. Ciò porterà la pizza a diventare gommosa, sopratutto nei bordi. È quindi importante, prestare attenzione ai tempi di cottura ma senza esagerare con la stessa.

Imparare ad evitare questi errori comuni, renderà l’impasto della pizza soffice al punto giusto e pronto per dar vita ad una pizza perfetta. Che si scelga di servirla alta e soffice o bassa e croccante, questa infatti non risulterà mai gommosa ma rappresenterà una piacevole esperienza di gusto.