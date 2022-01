Tiramisù al pistacchio: una versione così buona non l’hai mai mangiata

Una bontà diversa dal solito per un dolce italiano conosciuto in tutto il mondo: il tiramisù al pistacchio può diventare indimenticabile

In mezzo alle mille varianti possibili di un dolce ormai passato alla storia, il tiramisù al pistacchio merita un’attenzione particolare. Perché la ricetta prende solo spunto da quella originale con alcune modifiche importanti.

Intanto c’è il cioccolato bianco e non il cacao, ma soprattutto la crema a base di uova e mascarpone è insaporita con la crema di pistacchio.

Un mix di sapori davvero unico per un dolce che piacerà davvero a tutti, perfetto come dessert al cucchiaio ma anche da servire per una merenda con bambini o amici. Se poi la crema al pistacchio è preparata da voi, ancora meglio.

Il trucco per un perfetto tiramisù al pistacchio? Non esagerare con gli ingredienti!

In questa versione di tiramisù c’è chi inserisce anche la granella di pistacchio. Noi l’abbiamo tolta per non caratterizzare troppo il dolce con un solo sapore. Ma se vi piace, usatela (ne bastano 1’00 grammi).

Ingredienti:

Per la base:

350 g di savoiardi

3 tazze di caffè espresso

Per la crema:

4 tuorli

2 albumi

400 g di mascarpone

130 g di crema di pistacchio

150 g di zucchero Semolato

100 g di cioccolato bianco

Preparazione:

La prima operazione da fare è preparare la crema a base di mascarpone e pistacchio. Cominciate a separare i tuorli dagli albumi e poi in una ciotola usando le fruste elettriche montate insieme i tuorli e lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e compatto.

A quel punto aggiungete il mascarpone e la crema di pistacchio, continuando a mescolare sempre con le fruste elettriche per amalgamare bene tutto.

A parte sciogliete a bagnomaria (ma potete anche usare il microonde) il cioccolato bianco e aggiungetelo al composto della vostra crema.

In un’altra ciotola montate a neve ferma gli albumi. Quando sono pronti, versateli nel resto della crema mescolando con una spatola per dolci, facendo movimenti dall’alto verso il basso. Fino a quando gli ingredienti saranno ben integrati.

Poi versate il caffè espresso in un piatto fondo e immergete uno alla volta i savoiardi insaporendoli così. Quando sono pronti, prendete una teglia e sul fondo cominciate a fare uno strato di savoiardi, poi copritelo con una generosa dose di crema al mascarpone e pistacchio e andate avanti così fino ad esaurimento degli ingredienti.

Quando il vostro tiramisù al pistacchio è pronto e compattato mettete la teglia in frigorifero. Dovrà rimanere lì almeno 5 ore, ma se sta anche di più non è un problema (fino ad un massimo di due giorni). Tirate fuori e gustate questa bontà al cucchiaio.