Tutta l’eccellenza della pasticceria italiana in un bicchiere. Provate questo modo originale per servire il tiramisù, vi applaudiranno tutti

Un’eccellenza tutta italiana, il dolce al cucchiaio più imitato al mondo, quello che prima o poi anche voi a casa dovete preparare. Solo che questa volta lo serviamo in una maniera diversa, più originale e spettacolare. Stiamo parlando del tiramisù nel bicchiere, un piacere al quale è praticamente impossibile dire di no.

Il vantaggio di questa ricetta è che avete le porzioni già fatte e così nessuno litigherà per avere un pezzo in più o in meno di dolce. La preparazione è praticamente uguale a quella classica: volendo potete sostituire i savoiardi con i pavesini e arricchirla con della frutta fresca scelta in base alla stagione. Ma il risultato finale sarà clamorosamente buono.

Tiramisù nel bicchiere: non sbagliate la scelta della base

L’unica scelta che non dovete sbagliare per il vostro tiramisù nel bicchiere è quella del contenitore. Scegliete dei bicchieri bassi e larghi, quadrati o rotondi non importa. Ma devono essere abbastanza ampi da contenere i savoiardi inzuppati e la crema.

Ingredienti:

300 g di mascarpone

3 uova

3 cucchiai di zucchero

12 savoiardi

3 tazze caffè zuccherato

40 g di cioccolato fondente

cacao amaro in polvere

Preparazione:

Aprite le uova separando gli albumi dai tuorli. Usando le fruste elettriche, per risparmiare tempo, in una ciotola montate i tuorli con lo zucchero fino a quando diventano belli chiari e spumosi.

A qual punto aggiungete il mascarpone e mescola con cura usando un cucchiaio di legno oppure una spatola e tenete da parte. Dopo aver pulite le fruste, montate anche gli albumi e aggiungeteli alla crema a base di mascarpone, mescolando dall’alto in basso per non farla smontare. La vostra base golosa è pronta.

Mettete a fondere il cioccolato a bagnomaria, oppure nel microonde per risparmiare ulteriore tempo. Quando è pronto lasciatelo intiepidire e tenete da parte pure questo.

E adesso è arrivato il momento della composizione. Prendete i bicchieri e versate sul fondo un cucchiaio abbondante di crema sul fondo di 4 bicchieri. Poi per ogni bicchiere bagnate 3 savoiardi divisi a metà (senza romperli) nel caffè che avete già preparato in precedenza, e piazzate un savoiardo nei bicchieri.

Poi andate avanti con la crema e un cucchiaino di cioccolato. Ripetete gli strati fino ad esaurire gli ingredienti e mettete il vostro tiramisù nel bicchiere a riposare in frigo per almeno 1 ora. Subito prima di servirli, spolverizzate con un po’ di cacao amaro.