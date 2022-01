Mascara nero o colorato: sei sicura di conservarlo nel modo giusto?

Il mascara nero o colorato è un prodotto fondamentale per regalarsi uno sguardo magnetico, ma siamo sicuri di conservarlo in modo corretto ed utilizzarlo in modo esatto? Scopriamo tutti gli errori che non dovreste commettere con il cosmetico più amato di tutti!

Il mascara è senza dubbio un prodotto di makeup che riesce in pochi tocchi di colore ad enfatizzare uno sguardo, regalare femminilità e degli occhi da cerbiatta.

Troppe volte però, lo si acquista e lo si tiene magari in bagno senza considerare se lo si sta conservando in modo corretto o peggio se lo si sta utilizzando rispettandone la formulazione e anche la sicurezza per la nostra salute.

Tutti gli errori da non commettere con il vostro mascara nero o colorato preferito!

Lo avete trovato, è lui il vostro mascara del cuore, scovolino perfetto, vi incurva le ciglia, le rende nerissime ed è tenace nella durata. Siete certe però che sia un alleato anche della vostra salute e che lo stiate utilizzando in modo di farlo durare impeccabile dalla prima all’ultima applicazione? Ecco gli errori più comuni che non andrebbero commessi con il mascara:

1 – Non rispettare il PAO

Ogni cosmetico ha il PAO indicato sulla confezione. Questa sigla, contrassegnata dall’icona da una confezione con il tappo aperto ed un numero, indica i mesi di validità del prodotto dopo l’apertura. Nel caso del mascara, solitamente sono 6 i mesi dopo l’apertura entro i quali utilizzarlo per poi buttarlo via. Come fare per rispettare la data di scadenza? Applicare sul prodotto una piccola etichetta con la data di apertura.

2 – Conservare il mascara nero o colorato in luoghi umidi

Conservare i cosmetici in un posto umido non è una buona abitudine e quindi anche conservare il mascara in bagno non sarà mai la scelta giusta. Sarebbe meglio organizzare una piccola zona makeup in un’altra stanza della casa.

3 – Non chiudere perfettamente la confezione

Fare attenzione a chiudere perfettamente la confezione dopo ogni utilizzo sarà importante per evitare che entri aria nella confezione che determinerebbe il disseccamento precoce del mascara.

4 – Non pulire lo scovolino

Ad ogni utilizzo lo scovolino dovrebbe essere ben pulito con un fazzolettino usa e getta, questo per evitare che il prodotto si accumuli rendendo poco funzionale anche l’applicazione.

5 – Non pulire la ghiera

Anche la chiusura della confezione andrebbe sempre pulita con una salviettina umidificata dai resti di mascara che si depositano dopo ogni utilizzo.

6 – Fare su e giù con lo scovolino

Il classico movimento a stantuffo che tutte le donne compiono per prelevare il mascara dalla confezione non è corretto poiché agevola l’entrata dell’aria nella confezione facendo seccare il mascara in modo veloce. Questo movimento poco corretto sarà indicato invece quando un mascara nuovo risulta essere troppo liquido e poco performante, in quel caso fare entrare aria nella confezione lo renderà un poco più cremoso.