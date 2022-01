Uomini e Donne, Maria trionfa ancora una volta: la scelta è vincente

A Uomini e Donne la scelta di Maria De Filippi si è rivelata essere quella giusta. Il trionfo è arrivato subito dopo.

Uomini e Donne è da poco tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo la consueta pausa natalizia. I telespettatori, durante il corso di queste settimane, hanno avuto modo di poter vedere le ultime puntate registrate durante lo scorso anno in quanto la trasmissione ci aveva lasciato in sospeso della scelta di Roberta Giusti.

La tronista doveva scegliere se iniziare una relazione al di fuori del programma con Luca Salatino o Samuele Carniani. La scelta è ricaduta su quest’ultimo, ma per Luca è arrivato il colpo di scena poiché la padrona di casa Maria De Filippi, durante il corso della puntata, gli ha lasciato un biglietto che gli ha chiesto di leggere una volta uscito dallo studio e lui così ha fatto per poi scoprire che gli aveva chiesto di diventare il nuovo tronista.

Questa scelta ha stupito in primis il diretto interessato, ma anche Roberta che è rimasta senza dubbio contenta per il risvolto che ha atteso il percorso del suo ex corteggiatore, ma il pubblico che da casa segue il tutto con attenzione che cosa ne pensa della decisione di Maria De Filippi?

Maria De Filippi promuove Luca Salatino a Uomini e Donne: il giudizio del pubblico

Per sapere la risposta abbiamo deciso di lanciare sui nostri canali social un sondaggio, chiedendo agli utenti della rete se hanno apprezzato o meno la scelta di Maria De Filippi di promuovere Luca Salatino a nuovo tronista di Uomini e Donne. Prima di rivelarvi il risultato del nostro sondaggio, però, è opportuno fare alcune precisazioni a riguardo.

La prima che è questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere i nostri lettori e non vuole in alcun modo influenzare la loro opinione in merito ai personaggi trattati. Inoltre il responso è stato ottenuto attraverso una media di voti a favore e contrari ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali.

Detto ciò scopriamo subito se secondo i nostri lettori la scelta di Maria si è rivelata essere vincente o meno. Ebbene la “salita” al trono di Luca Salatino sembrerebbe aver conquistato tutti, ottenendo un numero molto alto di preferenze. Segno che sin dal suo percorso da corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti è riuscito a fare breccia nel loro cuore. Tant’è che in molti si erano convinti che fosse lui la scelta e non Samuele.

Luca Salatino è stato promosso a Uomini e Donne e staremo a vedere se il suo percorso nel ruolo di tronista riuscirà ad eguagliare quello che ha da poco portato a termine da corteggiatore, ma il pubblico sembra essere tutto dalla sua parte e non vede l’ora di poterlo finalmente vedere all’azione nella conoscenza di nuove ragazze.