Autostima Sessuale | Ecco perché devi averne una (e come costruirla)!

L’autostima sessuale è un argomento delicato per le donne, soprattutto per quelle over 40. Ecco cos’è, perché è preziosa ma soprattutto perché dobbiamo impegnarci ogni giorno a costruirla.

La sessualità di una donna è quasi completamente un fatto mentale. Sentirsi attraente, avere rapporti sessuali soddisfacenti e raggiungere l’orgasmo sono tutti obiettivi che possono essere raggiunti solo partendo da un forte equilibrio psicofisico.

Gli uomini, più fortunati e allo stesso tempo più scollegati dalla realtà, non hanno questo problema. Anche quando hanno una forma fisica discutibile e un savoir faire davvero scarso si sentono grandi seduttori e, se falliscono l’approccio, quasi sempre si convincono di essere incappati in una donna frigida.

Le donne invece, molto più portate all’autocritica, quando vengono ignorate o addirittura “scartate” dall’altro sesso si costruiscono un castello di sensi di colpa e di inadeguatezza nel quale rimangono intrappolate.

L’unico modo per non rimanere vittime delle proprie insicurezze è lavorare in maniera consapevole sul delicatissimo equilibrio tra corpo e mente che è alla base di una sessualità femminile soddisfacente ma, soprattutto, di una vita migliore.

Che succede a una donna senza autostima sessuale?

Partiamo dalla definizione: per autostima sessuale si intende valutare positivamente se stesse come soggetti erotici. Cosa significa essere “soggetto” e non “oggetto” erotico? Significa sentirsi a proprio agio nel ruolo di chi prende l’iniziativa e vive la sessualità da protagonista, non da soggetto passivo.

Le donne con un’alta autostima sessuale si sentono a proprio agio con il proprio corpo e con la propria età, anche senza essere necessariamente le più belle del reame.

Questo significa che una donna di sedici anni e una donna di cinquant’anni non dovranno costruire la propria autostima erotica a partire dagli stessi elementi. Una ragazza di sedici anni punterà senz’altro sul proprio aspetto, sul proprio corpo e sulla cura di sé.

Non potrà fare molto affidamento sulla conoscenza di se stessa e sull’esperienza in ambito sessuale perché, anche se ha già avuto rapporti, non lo ha fatto con la stessa consapevolezza di una donna adulta.

Al contrario, una donna di cinquant’anni non potrà fare affidamento solo sull’aspetto fisico per costruire la propria autostima sessuale per il semplice fatto che, mettendosi in competizione con le donne più giovani, ne uscirà necessariamente sconfitta.

Una donna adulta dovrà invece puntare tutto su ciò che ha imparato di se stessa in ambito sessuale, cioè su cosa le piace e cosa no, per quali pratiche ha un particolare talento e in quali occasioni si sente completamente e liberamente a proprio agio mentre dive il letto con un partner.

Quanto conta l’aspetto fisico nell’autostima sessuale femminile?

Come abbiamo già detto, le donne che non accettano il proprio aspetto fisico hanno una bassissima autostima sessuale e non saranno mai in grado di vivere la sessualità come soggetti attivi.

Al contrario, sentendosi brutte e poco desiderabili finiranno per accettare le avances sessuali da tutti i tipi di uomini, sentendosi fortunate per aver avuto le loro attenzioni. Questo però significa che diranno sempre di sì a qualsiasi richiesta, accetteranno di fare (e di ricevere) qualsiasi pratica sessuale perché non si sentono abbastanza forti da imporre il proprio volere.

Come si può vedere, l’aspetto fisico conta tantissimo sull’autostima sessuale di una donna. Per questo motivo, se ci si rende conto di avere una bassa o bassissima autostima erotica a causa del proprio aspetto, lavorare sul proprio fisico è l’unica via di uscita da una vera e propria trappola psicologica.

Fare esercizio fisico, curare la propria dieta e il propria aspetto non significa rivoluzionare la propria vita per ottenere risultati strabilianti. Significa al contrario prendersi cura di sé il tanto che basta a sentirsi di nuovo attive, curate, allegre, soddisfatte.

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: l’autostima sessuale femminile nasce tutta dalla mente. Una donna più serena, più sicura del proprio aspetto, più sicura di se stessa vedrà aumentare la propria autostima erotica senza nemmeno accorgersene.

Curare la mente per aumentare l’autostima sessuale

Nella mente umana tutto è strettamente connesso. Questo significa che attraversare un periodo di stress lavorativo o di dolore emotivo influisce in maniera molto negativa su ogni aspetto della nostra vita psicologia.

Non bisogna dimenticare però che questo meccanismo si attiva anche in senso positivo. Curare il proprio benessere psicologico, cominciando a lavorare per accrescere il proprio senso di benessere generale influirà in positivo anche sull’autostima sessuale. Un’altra conseguenza molto positiva sarà la rinascita del desiderio, spesso molto scarso nelle donne con poca autostima erotica.

LEGGI ANCHE -> Benessere Psicologico | 5 esercizi per allenarci alla felicità

Gli esercizi pratici per allenare l’autostima sessuale

Dal momento che le donne hanno una fervida immaginazione, soprattutto quando si tratta di immaginare situazioni romantiche, perché non giocare proprio su questo?

Una donna che non si è mai sentita seducente potrebbe trovare delle enormi difficoltà a vedere se stessa come un “soggetto erotico attivo”. Per questo motivo potrebbe essere di grande aiuto imparare a sviluppare delle fantasie sessuali (o semi sessuali) con se stesse come protagoniste.

In questo modo si entrerà più facilmente “nel personaggio” della donna seducente e sicura di sé. Quando sarà il momento di mostrarsi davvero come tale sarà molto più semplice: nella nostra testa avremo fatto le prove decine di volte!