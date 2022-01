Da corteggiatrice a tronista di Uomini e Donne: ecco com’è e cosa fa oggi

By

Scopriamo insieme com’è cambiata oggi la corteggiatrice di Uomini e Donne che è diventata tronista e che oggi vive una vita piena e appagante.



Chi segue il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, sa bene come spesso basti prendervi parte per costruirsi un personaggio in grado di conquistare il pubblico a casa. Un’opportunità che consente quindi sia di trovare l’amore che di diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo.

Lo sanno bene i tanti “vip” che in questo programma hanno mosso i primi passi e che oggi vivono il mondo dello spettacolo da angolature diverse e più affini al loro modo di essere.

Tra i tanti che si sono susseguiti su questo palco mediatico c’è stata anche Teresanna Pugliese. Dopo aver iniziato come corteggiatrice, ha infatti proseguito come tronista facendosi notare sempre di più e diventando un influencer. Scopriamo insieme cosa fa oggi.

Teresanna Pugliese, la sua vita da tronista a corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco cosa fa oggi

La vita di Teresanna Pugliese è indubbiamente cambiata dal suo arrivo a Uomini e Donne dove è riuscita a far strada passando da corteggiatrice a tronista. Un trampolino di lancio che le è servito molto e che le ha consentito di ricoprire anche altri ruoli.

Tra i tanti ricordiamo, ad esempio, quello di opinionista a Domenica Live di Barbara D’Urso.

Una carriera che oggi l’ha portata a farsi conoscere sui social e a diventare un’influencer.

Oltre alla carriera, però, la Pugliese tiene molto anche all’amore. Da qualche tempo, e dopo una storia tormentata con l’ex tronista Francesco Monte, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vive infatti una bellissima storia con un imprenditore napoletano che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo.

I due si amano al punto da aver praticamente bruciato le tappe. Oggi sono infatti sposati e genitori di un bel bambino di nome Francesco.

LEGGI ANCHE -> Ad Amici ha duettato con Fabrizio Moro: ecco com’è e cosa fa oggi

Una storia d’amore che la Pugliese sostiene essere arrivata all’improvviso, cambiandole la vita in modo incredibile e ripagandola delle sofferenze date da quella precedente e di cui ancora portava importanti ferite.

Dai tempi della ragazza che ai tempi di Uomini e Donne fece molto parlare di se per l’indecisione tra Francesco Monte e Antonio Passarelli, le cose sono cambiate molto. Ed oggi Teresanna può dirsi una donna professionalmente appagata ma, sopratutto, felice in amore.

LEGGI ANCHE -> Era la “ragazza riccia” del Grande Fratello: ecco com’è oggi

Sebbene le premesse non siano state delle migliori, l’influencer ha infatti trovato la persona giusta. Quella con la quale condividere la propria vita costruendo al contempo qualcosa di solido e prezioso.