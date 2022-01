Il dramma di Valeria Marini: struggente confessione al Grande Fratello Vip

Valeria Marini, dietro il suo fare allegro ed il suo mondo “stellare” nasconde un passato sentimentale doloroso. Un dramma del quale ha recentemente parlato al Grande Fratello Vip.

Chi non conosce Valeria Marini? La sua bellezza e l’esuberanza che da sempre la caratterizza ne hanno fatto un personaggio che di sicuro non passa inosservato e che è davvero difficile dimenticare.

Nota al pubblico per la sua allegria, per i modi di fare sempre spigliati e per il suo mondo all’apparenza stellare, la vita di Valeria Marini, però, non è tutta rosa e fiori. Ad ammetterlo è la stessa show girl che all’interno della casa del Grande Fratello, ha deciso di confessare alcuni momenti parecchio dolorosi della sua vita. Momenti che l’hanno segnata nel profondo e che ancora oggi cerca di dimenticare.

Valeria Marini e il dramma che la segue da anni

I suoi sorrisi ed i modi sempre leggeri e allegri possono far pensare che la vita di Valeria Marini sia da sempre tutta rosa e fiori. In realtà la soubrette nasconde un passato sentimentale molto importante e nel quale ha sofferto parecchio.

Un passato che forse è in parte anche la causa della sua difficoltà nel trovare la persona giusta. Quando si subiscono delusioni e ferite profonde, fidarsi è infatti parecchio difficile.

E anche se ad oggi la Marini si dimostra essere una persona forte e disposta a mettersi in gioco, il suo passato rimane una realtà dalla quale è difficile prendere le distanze. Basta pensare a quanto raccontato proprio da lei durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Guidata da Signorini, Valeria ha infatti parlato di un amore adolescenziale apparentemente perfetto ma che ben presto, quando aveva solo 16 anni, si rivelò violento. Un amore pericoloso dal quale fu salvata proprio dalla madre.

Dopo quell’episodio, purtroppo, ce ne sono stati altri. E come la stessa Valeria ha postulato, forse la causa è da ricercarsi nel suo fidarsi sempre molto e nel non sapersi difendere.

Persino il matrimonio le ha rivelato una brutta sorpresa. Il marito si è infatti dileguato il giorno dopo con la scusa di un viaggio, sparendo e lasciandola da sola. Un episodio così assurdo da consentirle di ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota ma che di certo è rimasto indelebile come una ferita suo cuore.

Ad oggi, quindi, dopo un simile dramma, Valeria Marini è di certo più guardinga che mai e anche se nel tempo ha imparato a difendersi, non ha mai smesso di credere nel grande amore. Come da lei stessa dichiarato, infatti, crede fermamente che al mondo ci siano persone in grado di amare davvero.

E nonostante le cocenti delusioni del passato, e le ferite che è davvero impossibile cancellare in modo definitivo, Valeria non ha mai smesso di crederci. Allo stesso modo non ha mai smesso di sperare che un giorno anche per lei arrivi la persona giusta. Quella in grado di realizzare il suo grande sogno d’amore.