Trousse, porta trucchi e pochette da scegliere per la tua borsa. Ecco le novità

Più che fondamentale nelle borse medie e grandi, ha acquisito sempre più importanza negli ultimi anni e, come avevamo già visto, spesso e volentieri viene usato come una vera e propria pochette. È il beauty-case, la trousse per i trucchi insomma, ed oggi scopriamo i modelli più cool dell’inverno.

Il porta trucchi è usato un po’ come contenitore per tutto, le più attente punteranno sul match con la borsa – firmata – (e, del resto, come biasimarle) mentre altre potranno creare una combo di colori tra la piccola pelletteria e la borsa del giorno. In ogni caso, anche per risparmiare tempo tra un travaso e l’altro è bene avere la trousse perfetta e pronta all’uso. Ecco le tipologie tra cui scegliere.

Beauty-case, pochette per il make-up e buste. Ecco cosa portare in borsa

Un classico che non tramonta mai è il porta cosmetici Ophidia di Gucci, brand all’apice del successo grazie al film di Ridley Scott. Costa 290 euro, ha la stampa GG Supreme su base beige ed ebano, profili a contrasto in pelle marrone, dettagli dorati ed il verde acceso all’interno. Per le più ordinate l’ideale sarebbe avere portafoglio e/o portachiavi coordinati della stessa linea.

Se ne possono spendere 115 (euro) con la proposta di Furla che butta un occhio alla primavera. In morbida pelle nel delicato colore rosa antico, sarà perfetta soprattutto in borse blu, nere, e jeans. Si tratta di due trousse di dimensione diverse – media e piccola – quindi il match elegante è già garantito.

Con l’idea del logo in evidenza di Fendi non si passa di certo inosservate. La busta sottile in pelle con cerniera e charms dorato vi farà venire l’impulso irrefrenabile di togliere matite e gloss “ogni cinque minuti” giusto per mostrarla con – finta – nonchalance alle amiche. Il prezzo è di 273 euro, già scontato del 30%.

Ci sono già da tempo delle forme appositamente studiate per le borse più note e continuative dei brand che amiamo. Per evitare perdite di tempo però è bene aver già tutto suddiviso e selezionare in base alla capienza cosa inserire e cosa invece lasciare a casa. Uscire con borsa e contenuto ben equilibrati infonde sicurezza nel modo di fare proprio come quando si indossa un intimo nuovo e comodo. Dall’esterno non si vede ma si percepisce.

Silvia Zanchi