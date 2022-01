“Mi sono sentita umiliata e offesa”: sfogo della star di Uomini e Donne

La star di Uomini e Donne, dopo la nuova delusione sentimentale, si lascia andare ad un amaro sfogo: “Mi sono sentita umiliata e offesa”.

Nello studio di Uomini e Donne sono nati e continuano a nascere tanti amori, ma c’è anche chi non riesce a trovare il principe azzurro nonostante varie frequentazioni. E’ il caso di Gemma Galgani, protagonista del trono over sin dalla prima puntata. Sono passati più di dieci anni dalla presentazione di Gemma come dama del trono over, ma nonostante alcune storie importanti, non è ancora riuscita a trovare il principe azzurro che continua a sognare.

L’ultima delusione di Gemma è quella vissuta con Leonardo con cui aveva cominciato una frequentazione prima delle festività natalizie. Oggi, a distanza di poche settimane, la dama si è lasciata andare ad uno sfogo ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, lo sfogo di Gemma Galgani dopo la fine della frequentazione con Leonardo

Gemma Galgani non perde le speranze di trovare il grande amore, ma non nasconde l’amarezza per come si è conclusa la frequentazione con il signor Leonardo che l’aveva colpita sin dal primo incontro.

“Perché sono stata sfortunata in amore? Non trovo quello corrisposto. A volte mi sono innamorata, ma non eravamo allo stesso livello di sentimenti e coinvolgimento. Non credo nemmeno di essere meno fortunata di altre. […] Ammetto di aver commesso degli errori di valutazione”, ha detto la dama di Torino.

Gemma, poi, parla apertamente di Leonardo: “Mi sono sentita umiliata e offesa sul piano fisico e, alla mia età, naturalmente ci si sente vulnerabili. Come sto? Mi è difficile rispondere. È stata una delusione piuttosto cocente”.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, Maria trionfa ancora una volta: la scelta è vincente

A differenza di Gemma, altre dame, hanno trovato l’amore. E’ il caso di Angela che, dopo essersi innamorata di Fabio, è convolata a nozze con quest’ultimo pochi mesi dopo il primo incontro. Anche Isabella Ricci che ha lasciato la trasmissione con Fabio, potrebbe coronare l’amore con il matrimonio.

LEGGI ANCHE —> Ex Uomini e Donne presto mamma bis: il dolce annuncio sui social

A proposito di Isabella e Fabio, la Galgani ha detto: “Sono rimasta sorpresa dalla scelta che ha fatto. Non credevo fossero così compatibili e affiatati. Sono contenta che abbia trovato l’amore”. Gemma, dunque, riuscirà a trovare l’amore che sogna? I fan glielo augurano!