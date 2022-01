Ex Uomini e Donne presto mamma bis: il dolce annuncio sui social

Ex tronista di Uomini e Donne sarà presto una mamma bis: il dolce annuncio della seconda gravidanza sui social conquista tutti.

La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora. La trasmissione di Maria De Filippi, da anni, crea nuove coppie favorendo incontri non solo tra ragazzi e ragazze single, ma anche tra le dame e i cavalieri del trono over. Sono tanti gli ex protagonisti che, dopo aver provato a cercare l’amore sul trono di Uomini e Donne, lo hanno trovato nella vita di tutti i giorni.

E’ il caso dell’ex tronista Sabrina Ghio che, dopo la fine del matrimonio con Federico Manzolli con cui ha avuto la figlia Penelope, aveva provato a cercare il principe azzurro nel dating show di canale 5. Un’esperienza non fortunata quella di Sabrina Ghio che ha poi trovato l’amore nel compagno Carlo Nigro.

L’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio incinta del secondo figlio: il dolcissimo annuncio

Con un dolcissimo video pubblicato sul proprio profilo Instagram in cui la figlia Penelope le bacia il pancino, Sabrina Ghio ha annunciato la seconda gravidanza. Dopo aver affrontato un’operazione la scorsa estate, l’ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo un momento magico accanto al compagno Carlo Nigro.

Un video emozionante quello dell’ex tronista che ha conquistato i fan che la stanno inondando di affetto lasciandole tantissimi messaggi.

“Quanto dolore c’è dietro ad un sorriso? Ecco ad oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora”, ha scritto su Instagram Sabrina Ghio.

LEGGI ANCHE —> Caterina Balivo rifatta? Le foto di ieri svelano la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A B R I N A G. (@sabrinaghio)

LEGGI ANCHE —> Victoria De Angelis infiamma il web: la foto bollente fa impazzire i fan

Sabrina Ghio, inoltre, dal compagno Carlo Nigro, nei mesi scorsi, aveva ricevuto la proposta di matrimonio. Le nozze saranno celebrate dopo la nascita del loro bambino?