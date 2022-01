Elettra Lamborghini rifatta? Le foto prima e dopo il successo

Elettra Lamborghini rifatta? La cantante ha ceduto al fascino della chirurgia estetica? Le foto della cantante prima e dopo il grande successo.

Elettra Lamborghini è una delle cantanti italiane più seguite sui social. Allegra, simpatica e molto autoironica, Elettra ha conquistato la grande ribalta partecipando al Festival di Sanremo con il brano “Musica (E il resto scompare)”. Protagonista delle classifiche italiane con le sue hit estive, la Lamborghini regala ai fan foto e video della sua vita quotidiana divertendo molto i suoi followers.

Elettra è famosa anche per le sue curve mozzafiato che sfoggia con disinvoltura facendo impazzire tutti i fan, ma soprattutto il marito Afrojack con cui ha coronato l’amore sposandosi a settembre 2020. Bellissima e in perfetta forma, Elettra Lamborghini è totalmente naturale o ha ceduto alla chirurgia regalandosi qualche piccolo ritocco?

Elettra Lamborghi rifatta? Ecco cosa ha rifatto la cantante

Viso magnetico, occhi luminosi e sorridenti, labbra carnose e curve mozzafiato rendono Elettra Lamborghini assolutamente bellissima. Il fortunato che è riuscito a conquistare il suo cuore è il marito Afrojack, ma i fan possono ammirare la bellezza della propria beniamina sui social.

I fan, però, si chiedono se la sua bellezza sia totalmente un regalo di Madre Natura. A svelare la verità è stata la stessa Elettra che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Dagospia.

La Lamborghini ha ammesso di non avere la fissa per la chirurgia estetica e di aver rifatto solo il seno. Tutte le altre curve, compreso il famoso fondoschiena, è totalmente naturale. Il corpo della Lamborghini, inoltre, presenta vari tatuaggi tra i quali spicca soprattutto quello sul gluteo.

Rispondendo a Striscia la Notizia che le aveva dedicato un servizio nella rubrica Fatti e rifatti, la Lamborghini, sui social, aveva parlato anche del filler alle labbra:

“La foto proposta da Striscia la notizia è diversa per angolazione – aveva commentato la Lamborghini come riporta il portale DiLei -. Filler alle labbra? L’ho sempre ammesso: l’ho provato una volta e avevo due canotti terribili e ho evitato”. Diverso il discorso per il naso: “Non mi sono rifatta assolutamente il naso. Non avrei problemi a dirlo. Non mi piacciono le donne che si rifanno il naso, si assomigliano tutte”.