Caterina Balivo rifatta? Le foto di ieri svelano la verità

Caterina Balivo si è rifatta? Alcuni utenti sospettano che la sua bellezza non sia tutto frutto di madre natura, ma sarà realmente così? Ecco le foto del prima e dopo il successo.

Caterina Balivo è senza alcun dubbio una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo degli italiani e nonostante in questo periodo si sia presa una pausa della tv, ma molto probabilmente ritornerà in onda con Il cantante mascherato di Milly Carlucci nel ruolo di giudice, non ha mai perso speciale che ha nel cuore.

Oltre ad essere una professionista del mezzo televisivo, Caterina è anche una bellissima donna che è riuscita a conquistare i telespettatori anche per il suo carisma. Alcuni però insinuano che la sua bellezza non sia del tutto frutto di madre natura ma che per apparire più affascinante sia ricorsa all’aiuto del chirurgo, ma sarà realmente così o queste sono soltanto insinuazioni senza alcun fondamento? Caterina Balivo si è rifatta oppure no? Scopriamo insieme la verità sui presunti ritocchini della conduttrice più amata dagli italiani.

Caterina Balivo: le foto del prima e dopo il successo

Prima di vedere insieme i presunti ritocchini di Caterina Balivo, è bene fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che questo articolo nasce con l’unico scopo di soddisfare la curiosità degli utenti del web e non vuole in alcun modo denigrare le scelte personali, che non vanno assolutamente giudicate, del personaggio in questione. Specificato questo, procediamo subito vedendo se la conduttrice ha chiesto l’aiuto del chirurgo o meno.

Per rispondere a questa domanda, siamo ricorsi a Striscia La Notizia. In particolar modo alla rubrica Fatti e Rifatti che ha dedicato uno speciale episodio alla conduttrice. Secondo quanto rivelato nel noto tg satirico, la conduttrice sarebbe ricorsa per due volte all’aiuto del chirurgo.

La prima per sottoporsi ad un intervento al naso, commentano i conduttori, e la seconda, invece, per aumentare il volume del suo seno. Caterina però non ha mai confermato o smentito tali interventi e per questo motivo non è possibile stabilire con certezza se si sia rifatta o meno, ma qualcosa potete intuirlo voi attraverso il confronto degli scatti che vi abbiamo proposto che mostrano com’era la Balivo prima di raggiungere e il successo e com’è oggi a distanza di questi anni.

Questi, secondo il servizio di Striscia La Notizia, sono tutti i ritocchini di Caterina Balivo, ma che lei li abbia effettivamente fatti o meno poco importa. Resta comunque una bellissima donna e una grandissima professionista del suo settore.