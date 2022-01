La dieta di Antonella Clerici: ecco cosa mangia la conduttrice

Antonella Clerici volto noto di “È sempre mezzogiorno” è dimagrita: scopriamo la dieta della conduttrice, cosa mangia e come si tiene in forma.

Antonella Clerici attualmente alla conduzione di due trasmissioni televisive “È sempre mezzogiorno” e “The Voice Senior” è apparsa decisamente in forma. La nota conduttrice televisiva infatti più che una dieta segue uno stile di vita sano e i consigli di una specialista.

Stiamo parlando della dottoressa Evelina Flachi, nutrizionista e specialista in scienza dell’alimentazione che ormai da anni affianca la Clerici anche nella trasmissione “È sempre mezzogiorno”.

E il percorso alimentare proposto dalla Flachi è strutturato in 5 fasi ed è definito anche come dieta del 5. Scopriamo allora in cosa consiste: come si struttura la dieta di Antonella Clerici e come si tiene in forma la nota conduttrice.

Ecco la dieta di Antonella Clerici

Come ben sappiamo non esistono diete miracolose ma per dimagrire occorre sempre mettere impegno e determinazione. Tutto questo deve essere unito ad un’alimentazione sana e alla pratica di qualche attività fisica.

Ed è questo il caso di Antonella Clerici che seguendo i consigli della dottoressa Evelina Flachi ha perso qualche chilo e si mantiene in forma nonostante i suoi 58 anni, compiuti lo scorso 6 dicembre.

In particolare i consigli della dottoressa Flachi sono molto utili sia alle donne come la Clerici over 50, ma non solo. Ma in cosa consiste questo particolare regime alimentare? La dieta del 5, detta anche pentadieta si sviluppa nell’arco di 5 settimane.

I pasti da consumare nella dieta suggerita dalla Flachi sono 5: oltre ai 3 principali ovvero colazione, pranzo e cena sono previsti anche due spuntini spezza-fame uno a metà mattina e un altro a metà pomeriggio.

Un vecchio detto recita: “Colazione da re, pranzo da principe e cena da povero”. Dello stesso avviso è anche la dottoressa Flachi. Infatti è sbagliato per la nutrizionista mangiare poco a colazione o saltare il pranzo con la conseguenza poi di abbuffarsi a cena.

Tra i cibi migliori da consumare a colazione, come si legge sul sito della Dottoressa Flachi, ci sono carboidrati, proteine e fibre. Per iniziare la giornata si può scegliere un caffè o tè e una tazza di latte o uno yogurt magro a cui si possono aggiungere delle fette biscottate o del pane tostato con un cucchiaino di marmellata o miele. Infine possiamo bere una spremuta d’arancia e un succo di frutta fatto in casa e senza zuccheri.

Meglio evitare infine gli zuccheri raffinati e optare per i cibi integrali che hanno un effetto saziante e aiutano l’intestino.

La dieta della Flachi, inoltre, prevede una fase di dimagrimento che si sviluppa in 5 giorni di alimentazione controllata e va personalizzata a seconda dell’individuo e delle proprie esigenze. Poi nel week-end sono previsti un paio di pasti liberi.

Inoltre c’è una fase di mantenimento che prevede 5 giorni di alimentazione meno restrittiva e gli altri due sono invece più controllati con pochi carboidrati e grassi saturi. Eliminati inoltre anche gli alcolici.

In totale la dieta si svolge nell’arco di 5 settimane e in questo modo si riesce già a ritrovare la propria linea. La prima settimana è reputata depurativa, la seconda metabolica, nella terza si segue un regime vegetariano che contempla però anche il consumo di uova e latte, la quarta è definita come total body e prevede un dimagrimento più generalizzato. E poi si chiude con il mantenimento nella quinta. Tale dieta può essere seguita a cicli e di tanto in tanto può essere ripresa.

Tra le buone abitudini di Antonella Clerici c’è anche quella di non consumare alcolici e di bere molta acqua anche nell’arco della giornata.

Oltre alla dieta però la Clerici si tiene in forma anche praticando allenamenti sul tapis roulant dove per 3 volte alla settimana cammina intensamente per 45 minuti.