Loredana Lecciso ieri e oggi: l’incredibile trasformazione con Al Bano

Loredana Lecciso, da anni compagna di Al Bano, è anche un personaggio televisivo, ma ricordate com’era la prima volta che apparve in tv?

Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi con cui ha avuto due figli, Jasmine e Albano Junior, è anche un volto televisivo molto popolare. La Lecciso inizia la propria carriera nella piccola emittente televisiva leccese Canale Otto. La grande popolarità arriva quando s’innamora di Al Bano cominciando con lui una storia d’amore che dura ancora oggi.

Nel 2004 partecipa così come concorrente al reality show televisivo La fattoria (dove è stata la prima concorrente eliminata) e, in coppia con la gemella Raffaella, al programma televisivo Domenica in condotto da Mara Venier e a I raccomandati di Carlo Conti.

Loredana Lecciso ieri e oggi: ecco com’è cambiata nel tempo la compagna di Al Bano Carrisi

Loredana Lecciso non ha mai rinunciato ai suoi lunghi capelli biondi. Sin dalle prime apparizioni in tv accanto ad Al Bano, ha sempre sfoggiato la sua lunga chioma bionda e il suo sorriso. Nel corso degli anni, la bellezza della Lecciso è stata sempre più evidente. Oggi, infatti, è una donna bellissima che sfoggia un fisico mozzafiato e in perfetta forma così come il viso sul quale non appaiono i segni del tempo che passa.

Se oggi è come la vedete nella prima foto, com’era la Lecciso quando cominciò a muovere i primi passi sulle reti nazionali? Ricordate com’era la compagna di Al Bano durante la sua avventura da concorrente de La Fattoria?

Rispetto alle sue prime esperienze in tv, la Lecciso, oggi, appare con zigomi più pronunciati e labbra più carnose. La bellezza della compagna di Al Bano resta, tuttavia, intatta nel tempo. Oltre ad essere bellissima, oggi, la Lecciso è una mamma e una donna serena.

LEGGI ANCHE —>Belen Rodriguez single o ritorno di fiamma? Lei rompe il silenzio

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi , parlando del suo rapporto con la Lecciso, Al Bano ha detto: «Ritorno di fiamma? Perché, il fuoco si era spento? Grazie a Dio il fuoco sta bene e funziona a meraviglia».

Per la Lecciso, inoltre, è un momento magico anche come mamma: la primogenita Brigitta, nata dalla sua precedente relazione con l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato, si sposerà dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato.