Belen Rodriguez single o ritorno di fiamma? Lei rompe il silenzio

Belen Rodriguez single o clamoroso ritorno di fiamma con Stefano De Martino? La showgirl argentina rompe il silenzio: le sue parole.

Belen Rodriguez continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del gossip italiano. Dopo aver ritrovato l’amore con Antonino Spinalbese da cui ha avuto la figlia Luna Marì. Un amore che, però, oggi è finito. A confermarlo è stato un siparietto tra la showgirl e il figlio Santiago.

“Ti piacerebbe diventare uno chef da grande?”, ha chiesto Belen al piccolo. “No”, è la risposta secca di lui. “Ma come no? Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina”, ha replicato la showgirl confermando i rumors delle ultime settimane sulla storia con Antonino Spinalbese.

Negli scorsi giorni, inoltre, Belen è stata pizzicata in compagnia dell’ex marito Stefano De Martino. Dopo un viaggio in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini, al rientro in Italia, Belen ha trovato Stefano De Martino ad attenderla. Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi nel numero in edicola dal 19 gennaio, inoltre, pare che Belen e Stefano stia trascorrendo diverso tempo insieme. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro del web, ma che non ha sorpreso i fan della showgirl e del conduttore napoletano i quali, nonostante i vari alti e bassi del loro rapporto, sono sempre riusciti ad essere sereni per amore del figlio Santiago.

Belen Rodriguez, il post fiume dopo le foto con Stefano De Martino

Dopo i vari rumors e pettegolezzi vari, tra le storie su Instagram, Belen ha pubblicato un lungo post con cui ha condiviso il proprio stato d’animo con i suoi milioni di followers. “Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa è troppo tardi, neanche quel sogno che avevamo accantonato chissà per quale buono e valido motivo”, si legge tra le varie cose.

LEGGI ANCHE —> Victoria De Angelis, look total black a Los Angeles: il top conquista tutti

Belen non commenta esplicitamente gli ultimi gossip, ma sui social, dedica i suoi post ai suoi, due grandi amori della sua vita ovvero i figli Santiago e Luna Marì a cui sta dedicando tutto il suo tempo.

LEGGI ANCHE —> É stata la “Ciociara” di Avanti un altro: oggi è diventata mamma

Nel cuore di Belen, dunque, per il momento, ci sono solo i suoi figli, i genitori, la sorella Cecilia e il fratello Jeremias?