Conoscete Ilenia Pastorelli? Oggi è una delle attrici e dive del cinema di più successo…ma la sua storia inizia dal Grande Fratello.

Sicuramente la conoscete tutti, ma non tutti vi ricorderete che Ilenia Pastorelli, oggi attrice di film di successo deve la sua fama e notorietà grazie a uno dei reality show più famosi della televisione italiana: Il Grande Fratello.

Ilenia Pastorelli divenne nota nel 2011 per aver partecipato alla dodicesima edizione del Grande Fratello, andata in onda dal 24 ottobre 2011 all’1 aprile 2021. Quell’edizione fu condotta per la settima volta da Alessia Marcuzzi su Canale 5, affiancata per la quinta e ultima volta da Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista (oggi conduttore dell’edizione Vip).

La giovane attrice all’epoca aveva 25 anni quando fece il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, era pressappoco una studentessa. L’ex gieffina decise di partecipare al reality dicendo che lo faceva con lo scopo di vincere.

Ilenia Pastorelli non passò inosservata nella casa più spiata d’Italia, durante il suo percorso conquistò moltissimi telespettatori. L’ex gieffina non si aggiudicò però la vittoria del reality, fu eliminata dopo 154 giorni, ad un passo dalla finale. Ecco cosa fa oggi.

Ilenia Pastorelli, dal Grande Fratello al grande cinema

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 12 Ilenia Pastorelli desiderava farsi spazio nel mondo dello spettacolo, sognando di fare l’attrice.

Alla fine in quel sogno ci ha creduto tanto e dopo grande impegno e determinazione è riuscita a realizzare il suo sogno, debuttò al cinema nel 2015 recitando nel film ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’. Quel ruolo le fece vincere un David di Donatello come miglior attrice protagonista nel 2016. Nello stesso anno è stata co-protagonista del videoclip di Biagio Antonacci con Raoul Bova. Sempre nel 2016 ha ricoperto il ruolo di conduttrice su Rai Due nel programma Stracult.

L’anno successivo l’ex gieffina ha recitato nel film ‘Niente di serio’, nel 2017 ha invece ricoperto il ruolo di protagonista nel film ‘Benedetta follia’ di Carlo Verdone. Il maggiore successo lo ha poi ottenuto nel 2019 recitando nei film ‘Non ci resta che il crimine‘ e ‘Brave ragazze’. Ha anche recitato nel film ‘E noi come Stronzi, rimanemmo a guardare‘. Ilenia Pastorelli ha partecipato anche a diverse trasmissioni televisive, tra queste ha ricoperto i panni di giurata di gara ne Il cantante mascherato.

Sono passati circa dieci anni dalla sua partecipazione al reality, oggi l’ex gieffina continua a far parte del mondo dello spettacolo e della televisione.