Samuela Sardo è una delle attrici più talentuose e richieste della sua generazione. La ricordiamo essenzialmente per la sua partecipazione in Un Posto al sole, ma negli anni Samuela ha preso parte a moltissime altre fiction di successo. Ecco che cosa fa oggi Samuela Sardo.

Samuela Sardi è un’attrice molto nota nel panorama televisivi italiano, grazie alla sua partecipazione a fiction di successo come Incantesimo, Don Matteo e Un passo dal cielo. Ma cosa fa oggi l’attrice?

L’esordio di Samuela avviene a teatro nel 1982, con Casa di bambola di Henrik Ibsen. Dopo l’esordio teatrale, per lei si aprono le porte della televisione. Agli inizi degli anni 90 lavora a diverse fiction di successo come Chiara e gli altri e I ragazzi del muretto.

Il grande successo arriva però nel 1996, quando entra nel cast di Un posto al sole, nel ruolo di Anna Boschi, ruolo che abbandonerà definitivamente nel 2003. Fa anche un’apparizione nel primo film di Enrico Brignano, Si fa presto a dire amore, nel lontano 2000.

Nel 2001 entra nel cast di Una donna per amico 3 e di Compagni di scuola, serie in cui affianca Cristiana Capotondi e Laura Chiatti.

Sarà però Incantesimo 7 a consacrarla come attrice. Grazie alla sua magistrale interpretazione di Giulia, ottiene nel 2005 la Telegrolla d’Oro. Sul set conosce inoltre Walter Nudo, col quale ha una relazione dal 2004 al 2008. La sua permanenza nello show terminerà nel 2006.

Samuela Sardo: ecco cosa fa oggi

Dal punto di vita sentimentale, Samuela si è legata in matrimonio nel 2011 con il produttore e regista teatrale Massimo Romeo Piparo. Dalla loro unione è nata Ludovica, alla quale Samuela ha deciso di dedicare gran parte della sua vita. Dopo la nascita della piccola, infatti, Samuela si è allontanata dal mondo dello spettacolo, dedicandosi esclusivamente alla sua famiglia.

Ultimamente, infatti, l’abbiamo vista poco sullo schermo. Nel 2016 ha preso parte al film (passato un po’ in sordina) Attesa e cambiamenti, e nel 2018 ha fatto ritorno in teatro con lo spettacolo Belle ripiene, diretto dal marito. Nella pièce affianca attrici di grande successo come Tosca D’Aquino, Rossella Brescia e Roberta Lanfranchi. Lo spettacolo ha avuto molto successo, tanto da venir riproposto per ben due anni. Solo la pandemia ne ha causato la sospensione.