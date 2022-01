La dieta della Regina Elisabetta: ecco come fa ad essere così longeva

By

Alla soglia dei 96 anni scopriamo cosa mangia la Regina Elisabetta per essere così longeva: ecco la sua dieta.

La Regina Elisabetta è la monarca più anziana del mondo nonché la regina inglese più longeva. Nata il 21 aprile del 1926 la sovrana si appresta infatti a compiere ben 96 anni. E allora quello che tutti si chiedono è cosa mangia per essere così in forma a quest’età?

La monarca ha superato di oltre 10 anni l’aspettativa di vita media delle donne inglesi e oltre ad avere di sicuro un buon Dna, la Regina può accedere anche alle migliori cure, ma a giocare una parte importante è anche l’alimentazione.

Cosa mangia la Regina Elisabetta? Qual è il suo segreto di longevità? A quanto pare la sovrana sembra essere particolarmente attenta a seguire un regime alimentare sano. Anche se ogni tanto si concede qualche peccato di gola. Scopriamo la dieta della Regina Elisabetta.

Ecco la dieta della Regina Elisabetta

Stando a quanto riporta una giornalista di Business Insider, come si apprende da Vanity Fair, la Regina Elisabetta si concede anche quello che le piace ma senza mai esagerare. Tra le abitudini della monarca c’è infatti quella di porre attenzione alle quantità del cibo che introduce, oltre che ovviamente alla qualità.

La Regina d’Inghilterra infatti preferisce piccole porzioni e consuma più pasti nel corso della giornata. Ecco perché ogni tanto la sovrana si concede anche una fetta di torta al cioccolato. Il fondente è quello che preferisce. E come darle torto, ricco di flavonoidi il cioccolato fondente vanta proprietà benefiche contro le malattie cardiocircolatorie. Naturalmente assumendolo nelle giuste quantità.

Tra i cibi più consumati dalla Regina poi, troviamo frutta e verdura di stagione presa a chilometro zero dagli agricoltori locali. Inoltre, la monarca consuma molto pesce sia a pranzo che a cena. Tra i preferiti troviamo quelli grassi come il salmone, le sardine e le aringhe ricchi di Omega-3.

Addirittura sembra che tra le abitudini della Regina Elisabetta ci sia quella di consumare pesce anche a colazione. Già, proprio così, al mattino la sovrano consuma una tazza di latte e cereali e un piatto di aringhe affumicate. Un’abitudine che la monarca ha sin quando era ragazza e che ha mantenuto negli anni insieme al marito, scomparso lo scorso aprile, il principe Filippo.

Negli ultimi tempi però a causa di alcuni problemi di salute i medici di corte hanno consigliato alla Regina di eliminare i carboidrati e di aggiungere pochi condimenti. Inoltre, i medici sembra che le abbiano consigliato di limitare il consumo di alcolici.

Ma stando a quanto si apprende la Regina non ha rinunciato del tutto al suo bicchierino di gin e Dubonnet con ghiaccio e limone e ogni tanto si concede un calice di chamapagne come riporta Io Donna.

E allora vediamo qual è una giornata tipo del regime alimentare della Regina Elisabetta secondo quanto riporta Vanity Fair.

La sovrana inizia la giornata con una tazza di tè senza zucchero e due biscotti. Per colazione mangia cereali e frutta, pane e marmellata, o come detto pesce. A pranzo la Regina predilige pesce o carne bianca con un contorno di verdure cotte o crude. Tra i piatti preferiti della Regina, secondo quanto svela Darren McGrady, ex chef di Palazzo, c’è la sogliola alla griglia con spinaci o zucchine.

Come detto niente carboidrati per la Regina che quindi ha rinunciato a pasta, riso e patate. A merenda è immancabile il té delle 5 che consuma con gli scones o dei tramezzini al salmone, o prosciutto o uova. A cena invece consuma carne come arrosto di manzo o agnello altrimenti il pesce.